Zauberhafte Marokko Rundreisen

Die schönsten Sehenswürdigkeiten

Geführte Touren zeigen Ihnen ein Marokko abseits der Königsstädte mit seinen vielen Gesichtern. Bewundern Sie die schlanken Dattelpalmen in den Oasen am Fluss Draa und sehen in Zagora das Schild «52 Tage bis Timbuktu», das die Zeitspanne anzeigt, die Nomaden in der Wüste benötigen, um das Ziel mit ihren Kamelen zu erreichen. Besuchen Sie Casablanca, die Stadt, die durch den gleichnamigen Film Weltruhm erlangte. Heute gilt die Stadt als Eckpfeiler jeder Marokko Rundreise und ist mit ihrer gigantischen Moschee zum «Mekka am Meer» geworden.

Badeort und ehemaliges Piratennest

Das Land praktiziert einen gemässigten Islam, was überall in Marokko zu spüren ist, ganz besonders in den Küstenstädten. Der Charme des ehemaligen Piratennestes Essaouira hat zahlreiche Künstler begeistert und animiert, hier ihren Wohnort zu wählen. Überall bemerken Sie den Duft von gegrillten Sardinen und Tintenfischen. Den Strand haben Surfer für sich erobert. In Agadir, der «weissen Stadt am Meer» sind erstklassige Hotelanlagen entstanden, die bereits seit vielen Jahren Gäste aus aller Welt beherbergen.