Das Hotel liegt malerisch in die Lagune von Oualidia eingebettet. Um das ursprüngliche Landschaftsbild zu erhalten, wurde beim Bau des Hotels speziellen Wert auf die Verwendung von lokalen Materialien und die Erhaltung der natürlichen Vegetation gelegt. Das Ortszentrum von Oualidia ist in ca. 20 Min. zu Fuss erreichbar. Der Garten lädt zum Entspannen ein und das exzellente Restaurant lockt mit fangfrischen Meeresfrüchten. Zudem bietet das Hotel eine gediegene Terrasse, eine gemütliche Bar, eine Bibliothek mit Cheminée und einen Infinitypool (beheizbar) mit herrlicher Sicht über die Lagune. WiFi kostenfrei.