La Sultana Oualidia
Oualidia
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt malerisch in die Lagune von Oualidia eingebettet. Um das ursprüngliche Landschaftsbild zu erhalten, wurde beim Bau des Hotels speziellen Wert auf die Verwendung von lokalen Materialien und die Erhaltung der natürlichen Vegetation gelegt. Das Ortszentrum von Oualidia ist in ca. 20 Min. zu Fuss erreichbar. Der Garten lädt zum Entspannen ein und das exzellente Restaurant lockt mit fangfrischen Meeresfrüchten. Zudem bietet das Hotel eine gediegene Terrasse, eine gemütliche Bar, eine Bibliothek mit Cheminée und einen Infinitypool (beheizbar) mit herrlicher Sicht über die Lagune. WiFi kostenfrei.
Angebot
Das wunderschöne Spa bietet verschiedene Körperbehandlungen an. Dampfbad, Sauna, Hammam, Jacuzzi, Pool (beheizbar) und Fitnessraum.
Zimmer
Die Unterkünfte sind äusserst geschmackvoll eingerichtet und versprühen ein einladendes Ambiente. Die Panorama verfügen über Dusche oder Badewanne, Fön, Klimaanlage/Heizung, TV, Minibar (Softgetränke sind inbegriffen), eine Sitzecke mit Cheminée und eine Terrasse mit Jacuzzi (Meerwasser). Die Panorama Suiten bieten noch mehr Platz, die Lagoon Suiten mit Lagunensicht, die Ocean Suite liegt im obersten Stock und bietet eine atemberaubende Sicht über die Lagune und zusätzlich eine Badewanne sowie ein separates Wohnzimmer. Das Tree House ist im Baumhaus-Stil gebaut – ein ganz spezielles Erlebnis!
ab CHF 401.– / pro Person
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