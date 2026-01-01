Beschreibung

Einleitung Das malariafreie Kwandwe Private Game Reserve ist mit seinen 30 000 Hektar Heimat einer majestätischen Fauna und Flora. Das exklusive Big Five Reservat am Ostkap Südafrikas bietet den Gästen ein unvergessliches Erlebnis auf höchstem Niveau.

Lage Das Reservat befindet sich nur gerade 2 Fahrstunden von Port Elizabeth entfernt. Es verfügt über einen eigenen Flugplatz, um bequem und zeitsparend die Lodge zu erreichen.

Angebot Das Kwandwe Private Game Reserve bietet 5 verschiedene Lodges und private Villas an, welche mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet sind und unabhängig voneinander operieren. Kombinieren Sie Ihren einmaligen Safari-Aufenthalt mit exquisiten Speisen und lassen Sie sich bei einer Massage in Ihrer Suite verwöhnen. Als Aktivitäten werden Pirschfahrten, Buschwanderungen und Angelausflüge angeboten.

Zimmer Die Ecca Lodge ist eine jugendliche, moderne und trendige Lodge mit viel Charme. Sie ist mit kleinen Laternen geschmückt und mit viel Liebe zum Detail dekoriert. Kombiniert mit dem atemberaubenden Ausblick über das Grasland des Reservates ist jeder Aufenthalt in der Ecca Lodge ein Highlight. Die 6 Suiten verfügen über eine private Terrasse mit Plungepool und eine Aussendusche. Die Familien-Suiten sind grosszügiger eingerichtet und es steht für die Safaris ein privates Fahrzeug zur Verfügung.