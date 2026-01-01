Kwandwe Ecca Lodge
Kwandwe Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Das malariafreie Kwandwe Private Game Reserve ist mit seinen 30 000 Hektar Heimat einer majestätischen Fauna und Flora. Das exklusive Big Five Reservat am Ostkap Südafrikas bietet den Gästen ein unvergessliches Erlebnis auf höchstem Niveau.
Lage
Das Reservat befindet sich nur gerade 2 Fahrstunden von Port Elizabeth entfernt. Es verfügt über einen eigenen Flugplatz, um bequem und zeitsparend die Lodge zu erreichen.
Angebot
Das Kwandwe Private Game Reserve bietet 5 verschiedene Lodges und private Villas an, welche mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet sind und unabhängig voneinander operieren. Kombinieren Sie Ihren einmaligen Safari-Aufenthalt mit exquisiten Speisen und lassen Sie sich bei einer Massage in Ihrer Suite verwöhnen. Als Aktivitäten werden Pirschfahrten, Buschwanderungen und Angelausflüge angeboten.
Zimmer
Die Ecca Lodge ist eine jugendliche, moderne und trendige Lodge mit viel Charme. Sie ist mit kleinen Laternen geschmückt und mit viel Liebe zum Detail dekoriert. Kombiniert mit dem atemberaubenden Ausblick über das Grasland des Reservates ist jeder Aufenthalt in der Ecca Lodge ein Highlight. Die 6 Suiten verfügen über eine private Terrasse mit Plungepool und eine Aussendusche. Die Familien-Suiten sind grosszügiger eingerichtet und es steht für die Safaris ein privates Fahrzeug zur Verfügung.
Tipp vom Spezialisten
Buchen Sie als begeisterter Hobby-Fotograf eine Safari und lernen Sie im entsprechenden Sonnenlicht die Tiere perfekt mit der Linse einzufangen.
Preis auf Anfrage
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