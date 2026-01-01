Beschreibung

Einleitung Das malariafreie Kwandwe Private Game Reserve ist mit seinen 30 000 Hektar Heimat einer majestätischen Fauna und Flora. Das exklusive Big Five Reservat am Ostkap Südafrikas bietet den Gästen ein unvergessliches Erlebnis auf höchstem Niveau.

Lage Das Reservat befindet sich nur gerade 2 Fahrstunden von Port Elizabeth entfernt. Es verfügt über einen eigenen Flugplatz, um bequem und zeitsparend die Lodge zu erreichen.

Angebot Das Kwandwe Private Game Reserve bietet 5 verschiedene Lodges und private Villas an, welche mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet sind und unabhängig voneinander operieren. Kombinieren Sie Ihren einmaligen Safari-Aufenthalt mit exquisiten Speisen und lassen Sie sich bei einer Massage in Ihrer Suite verwöhnen. Als Aktivitäten werden Pirschfahrten, Buschwanderungen und Angelausflüge angeboten.

Zimmer Errichtet entlang den saftig grünen Flussläufen des Great Fish Rivers bietet die romantische Lodge eine persönliche Atmosphäre. Die 9 luxuriösen Suiten verfügen alle über ein privates Aussichtsdeck mit eigenem Plungepool und einer Aussendusche. Die Suiten sind mit einer Glasfront eingekleidet, um die Sicht auf die umliegende Landschaft zu gewährleisten.



Nebst den beiden Lodges stehen 3 Villen zur exklusiven Nutzung zur Verfügung. Diese eignen sich hervorragend für Familien oder kleinere Gruppen, welche die Privatsphäre und einen uneingeschränkten Luxus schätzen. Den Gästen steht ein privater Guide für die Safaris zur Verfügung sowie ein Koch und ein Butler.