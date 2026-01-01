Beschreibung

Einleitung Die einzigartige Lodge befindet sich in Zugwagons und thront auf einer Eisenbahnbrücke hoch über dem Sabie Fluss. Geniessen Sie die traumhafte Aussicht und erleben Sie auf geführten Pirschfahrten die südafrikanische Wildnis aus nächster Nähe.

Lage Die in Zugwagons untergebrachte Lodge befindet auf der historischen Selati Brücke hoch oberhalb des Sabie Flusses. Nur 4 km vom Skukuza Flughafen und 2 Fahrstunden vom Krüger Mpumalanga Flughafen entfernt, liegt die Unterkunft im ca. 20 000 km² grossen Krüger Nationalpark.

Angebot Im Zug befindet sich nebst den Zimmern eine grosszügige Lounge sowie eine Terrasse mit Pool, wo Sie zwischen den Aktivitäten bei einem kühlen Drink oder einem erfrischenden Bad mit etwas Glück die Krokodile, Flusspferde und Elefanten unterhalb im Sabie-Fluss beobachten können. Ein zweiter Pool befindet sich gleich neben der Brücke, unweit des Restaurants, wo Sie in den Genuss von traditionellen und internationalen Speisen kommen.



Krüger Shalati bietet täglich geführte Pirschfahrten im offenen Fahrzeug durch den Krüger Nationalpark an.