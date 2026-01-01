Anthony's Key Resort
Roatan
Beschreibung
Einleitung
Schönes Resort inmitten tropischer Landschaft im Tauchparadies von Roatán.
Lage
Das schöne, am Berghang und auf einem Caye gelegene Hotel befindet sich mitten in einem tropischen Garten an der Nordwestküste Roatáns, nicht weit von West End entfernt.
Angebot
Restaurant und Bar mit Blick aufs Meer. Das Schwimmbad mit Snack-Bar befindet sich auf der vorgelagerten kleinen Sandinsel. Zum Resort gehören auch ein Souvenirshop und ein Marinemuseum. Schöne kleine Strandbucht auf dem Bailey´s Caye. Gratis-WLAN in den öffentlichen Bereichen.
Tauchen:
Tauchen im «Barrier Riff» ist Weltklasse, ca. 35 Spots befinden sich in der Umgebung.
Kinder: sind willkommen
Besonderes: Delfin-Beobachtungsstation und spezielle Kinder Sommercamps.
Tauchen:
Tauchen im «Barrier Riff» ist Weltklasse, ca. 35 Spots befinden sich in der Umgebung.
Kinder: sind willkommen
Besonderes: Delfin-Beobachtungsstation und spezielle Kinder Sommercamps.
Zimmer
Die Bungalows befinden sich teils auf dem Festland teils auf einer kleinen vorgelagerten Palmeninsel, die nur mit dem hoteleigenen Taxiboot erreicht werden kann. Alle sind in rustikalem Stil mit viel Holz gebaut und gemütlich eingerichtet. Auf dem Festland befinden sich die Hill Zimmer und auf der Insel die Key Zimmer. Die Superior verfügen über eine Klimaanlage.
Preis auf Anfrage
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