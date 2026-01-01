Beschreibung

Einleitung Schönes Resort inmitten tropischer Landschaft im Tauchparadies von Roatán.

Lage Das schöne, am Berghang und auf einem Caye gelegene Hotel befindet sich mitten in einem tropischen Garten an der Nordwestküste Roatáns, nicht weit von West End entfernt.

Angebot Restaurant und Bar mit Blick aufs Meer. Das Schwimmbad mit Snack-Bar befindet sich auf der vorgelagerten kleinen Sandinsel. Zum Resort gehören auch ein Souvenirshop und ein Marinemuseum. Schöne kleine Strandbucht auf dem Bailey´s Caye. Gratis-WLAN in den öffentlichen Bereichen.



Tauchen:

Tauchen im «Barrier Riff» ist Weltklasse, ca. 35 Spots befinden sich in der Umgebung.



Kinder: sind willkommen



Besonderes: Delfin-Beobachtungsstation und spezielle Kinder Sommercamps.