Vom Kanal zur Karibik ab Panama City

1 . Tag Panama City Individuelle Anreise nach Panama City und Transfer zum Hotel.

2 . Tag Panama City Tour Am Morgen starten Sie zur Besichtigung der 1519 gegründeten Stadt. Der Ausflug beginnt mit einer Wanderung im nahegelegenen Naturpark Metropolitano. Es geht weiter zum Causeway Amador, ein beim Bau des Panamakanals entstandener Damm in der Bucht von Panama. Geniessen Sie hier den einzigartigen Blick auf die Skyline von Panama City. Danach besuchen Sie Panama Vieja und die Altstadt Casco Antiguo. Auf dem Rundgang zu Fuss sehen Sie viele einzigartigen Kolonialbauten, wobei einige noch weitgehend im Originalzustand erhalten sind. Statten Sie danach dem sehr lebendigen Fischmarkt einen Besuch ab und probieren Sie ein Ceviche.

3 . Tag Emberà – Indianer Nach dem Frühstück werden Sie Richtung Nordosten an einen Seitenarm des Alajuela- Sees fahren. Dort steigen Sie in kleine Einbaum- Boote, die Sie den Rio Chagres hinaufbringen. Eine faszinierende Urwaldkulisse wird Sie auf der Bootsfahrt begleiten. Im Dorf der Emberá-Indianer angekommen, erleben Sie einen authentischen Einblick in die Jahrtausende alte Kultur der Menschen, die schon lange vor der Ankunft der Europäer hier lebten. Am Nachmittag besuchen Sie die Ruinen von Panama Viejo aus dem 16. Jahrhundert. Im Laufe des Nachmittags Rückfahrt nach Panama City.

4 . Tag Panama City – El Valle de Anton (ca. 125 km) Mietwagenübernahme am Morgen. Auf dem Weg fahren Sie vorbei am Nationalpark Altos de Campana. Von einem Aussichtspunkt aus können Sie die Landzunge von Punta Chame sehen. Für Wanderbegeisterte gibt es im Nationalpark Wanderwege. Weiterfahrt bis El Valle. Das Dorf liegt 600 m ü. M. und ist bestens geeignet für Touren in der Natur.

5 . Tag El Valle Optionale Aktivitäten: Sonntagsmarkt, Vogelbeobachtungen, Besuch des Schmetterlingsgartens, El Valle Museum, Mozas Wasserfälle, Canopy-Tour, Reiten oder Wandern.

6 . Tag El Valle – Pedasi Heute fahren Sie weiter in Richtung Süden entlang der Halbinsel bis nach Pedasí. Unterwegs passieren Sie verschiedene typische Dörfer wie z. B. Parita, La Villa de los Santos. Es lohnt sich der Besuch der Isla Iguana an diesem Tag. Die kleinen Boote zur Isla Iguana fahren am Playa El Arenal ab.

7 . Tag Pedasi Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Unternehmen Sie einige Ausflüge in der Gegend, z. B. zum schönen Strand Playa Venao oder Playa de los Destialderos.

8 . Tag Pedasi – Santa Fé Heute verlassen Sie die Azuero-Halbinsel und fahren nach Santa Fé. Diese liegt in der Provinz Veraguas und ist für ihren Orchideen- Reichtum bekannt. Das kühlere Klima ladet Naturbegeisterte ein die umliegende, bergige Landschaft zu erkunden und versteckte Wasserfälle zu finden.

9 . Tag Santa Fé Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung, um neue Abenteuer zu erleben und unvergessliche Erinnerungen zu sammeln.

10 . Tag Santa Fé – Santa Calina Heute fahren Sie nach Santa Catalina. Das kleine Dorf liegt direkt am Pazifik und ist der Ausgangspunkt für Bootsausflüge zum Isla Coiba Nationalpark, der für seine farbenfrohe und vielfältige Unterwasserwelt berühmt ist. Erkunden Sie aber auch seine unberührten Strände. Es ist der beste Tauch- und Schnorchelspot in ganz Panama! Santa Catalina hat auch bei den Wellenreitern einen Rang und Namen. Einmal im Jahr findet hier ein Surf-Weltcup mit den besten Surfern aus aller Welt statt.

11 . Tag Santa Catalina Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie den Tag am Strand.

12 . Tag Santa Catalina – Las Lajas Die heutige Fahrt bringt Sie nach Las Lajas, wo Sie auch die Möglichkeiten haben, verschiedene Aktivitäten zu unternehmen, wie Tauschen, Schwimmen, Fischen, Wandern und Bootstouren.

13 . Tag Las Lajas Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie weiterhin die optionalen Aktiviitäten.

14 . Tag Las Lajas – Boquete Nach dem Frühstück verlassen Sie die Pazifikküste und fahren in die Berge von Chiriquí. Ihr heutiges Ziel ist das kleine Dorf Boquete. Aufgrund der hohen Lage von 1200 m über dem Meer hat es ein frühlingshaftes Wetter und ein mildes Klima.

15 . Tag Boquete Optionale Aktivitäten: Wanderungen, Ausflug zu einer Kaffeeplantage oder Imkerei, Canopy- und/oder Hängebrückentour, Reiten, Vogelbeobachtungstouren, Rafting oder Mountainbiking.

16 . Tag Boquete – Chiriqui Grande – Bocas del Toro Nach dem Frühstück erfolgt eine zweieinhalbstündige Fahrt über die Cordillera de Talamanca, gefolgt von einer Strecke entlang der Karibikküste, wo sich die Vegetation ständig verändert. Ihr Ziel ist Chiriqui Grande, wo Sie den Mietwagen zurückgeben. Anschliessend steigen Sie in ein Boot um, das Sie zur Insel Colón (Bocas del Toro) bringt. Bocas del Toro besteht aus einer Vielzahl malerischer Inseln, umgeben von dem klaren und fischreichen karibischen Meer. In der kleinen Stadt finden Sie gemütliche Bars, Restaurants sowie Souvenirgeschäfte und Läden. Die Atmosphäre ist entspannt und typisch karibisch.

17 . Tag Bootsausflug Red Frog Beach Heute erwartet Sie ein Bootsausflug. Auf der Fahrt durch kleinere Meeresgassen und Mangrovenwälder können Sie viele Wasservögel beobachten. Im ruhigen Gewässer der Coral Cay bieten sich tolle Möglichkeiten zum Schnorcheln. Nachmittags fahren Sie zum Red Frog Beach. Sie haben Zeit die Insel zu erkunden oder einfach nur am Strand zu entspannen.

18 . Tag Bluff Beach Im Laufe des Tages erfolgt der Transfer von Bocas del Toro zum Bluff Beach zu Ihrem Hotel am Strand.

19 . Tag Bocas del Toro Geniessen Sie den freien Tag in Bocas del Toro, um die atemberaubende Natur und die entspannte Atmosphäre der Inseln zu erkunden.

20 . Tag Bocas del Toro – Panama City Am Nachmittag erfolgt der Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Panama City und Transfer zu Ihrem Hotel.

21 . Tag Panama Transfer zum Internationalen Flughafen.