Vom Kanal zur Karibik ab Panama City
Vom Kanal zur Karibik ab Panama City
ab CHF 3820.– / pro Person
ab/bis Panama City
Highlights:
- Panama City Tour
- Emberà-Indianer
- Pedasí & Isla Iguana
- Santa Catalina & Isla Coiba
21 Tage / 20 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Panama City
Individuelle Anreise nach Panama City und Transfer zum Hotel.
2. Tag Panama City Tour
Am Morgen starten Sie zur Besichtigung der 1519 gegründeten Stadt. Der Ausflug beginnt mit einer Wanderung im nahegelegenen Naturpark Metropolitano. Es geht weiter zum Causeway Amador, ein beim Bau des Panamakanals entstandener Damm in der Bucht von Panama. Geniessen Sie hier den einzigartigen Blick auf die Skyline von Panama City. Danach besuchen Sie Panama Vieja und die Altstadt Casco Antiguo. Auf dem Rundgang zu Fuss sehen Sie viele einzigartigen Kolonialbauten, wobei einige noch weitgehend im Originalzustand erhalten sind. Statten Sie danach dem sehr lebendigen Fischmarkt einen Besuch ab und probieren Sie ein Ceviche.
3. Tag Emberà – Indianer
Nach dem Frühstück werden Sie Richtung Nordosten an einen Seitenarm des Alajuela- Sees fahren. Dort steigen Sie in kleine Einbaum- Boote, die Sie den Rio Chagres hinaufbringen. Eine faszinierende Urwaldkulisse wird Sie auf der Bootsfahrt begleiten. Im Dorf der Emberá-Indianer angekommen, erleben Sie einen authentischen Einblick in die Jahrtausende alte Kultur der Menschen, die schon lange vor der Ankunft der Europäer hier lebten. Am Nachmittag besuchen Sie die Ruinen von Panama Viejo aus dem 16. Jahrhundert. Im Laufe des Nachmittags Rückfahrt nach Panama City.
4. Tag Panama City – El Valle de Anton (ca. 125 km)
Mietwagenübernahme am Morgen. Auf dem Weg fahren Sie vorbei am Nationalpark Altos de Campana. Von einem Aussichtspunkt aus können Sie die Landzunge von Punta Chame sehen. Für Wanderbegeisterte gibt es im Nationalpark Wanderwege. Weiterfahrt bis El Valle. Das Dorf liegt 600 m ü. M. und ist bestens geeignet für Touren in der Natur.
5. Tag El Valle
Optionale Aktivitäten: Sonntagsmarkt, Vogelbeobachtungen, Besuch des Schmetterlingsgartens, El Valle Museum, Mozas Wasserfälle, Canopy-Tour, Reiten oder Wandern.
6. Tag El Valle – Pedasi
Heute fahren Sie weiter in Richtung Süden entlang der Halbinsel bis nach Pedasí. Unterwegs passieren Sie verschiedene typische Dörfer wie z. B. Parita, La Villa de los Santos. Es lohnt sich der Besuch der Isla Iguana an diesem Tag. Die kleinen Boote zur Isla Iguana fahren am Playa El Arenal ab.
7. Tag Pedasi
Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Unternehmen Sie einige Ausflüge in der Gegend, z. B. zum schönen Strand Playa Venao oder Playa de los Destialderos.
8. Tag Pedasi – Santa Fé
Heute verlassen Sie die Azuero-Halbinsel und fahren nach Santa Fé. Diese liegt in der Provinz Veraguas und ist für ihren Orchideen- Reichtum bekannt. Das kühlere Klima ladet Naturbegeisterte ein die umliegende, bergige Landschaft zu erkunden und versteckte Wasserfälle zu finden.
9. Tag Santa Fé
Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung, um neue Abenteuer zu erleben und unvergessliche Erinnerungen zu sammeln.
10. Tag Santa Fé – Santa Calina
Heute fahren Sie nach Santa Catalina. Das kleine Dorf liegt direkt am Pazifik und ist der Ausgangspunkt für Bootsausflüge zum Isla Coiba Nationalpark, der für seine farbenfrohe und vielfältige Unterwasserwelt berühmt ist. Erkunden Sie aber auch seine unberührten Strände. Es ist der beste Tauch- und Schnorchelspot in ganz Panama! Santa Catalina hat auch bei den Wellenreitern einen Rang und Namen. Einmal im Jahr findet hier ein Surf-Weltcup mit den besten Surfern aus aller Welt statt.
11. Tag Santa Catalina
Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie den Tag am Strand.
12. Tag Santa Catalina – Las Lajas
Die heutige Fahrt bringt Sie nach Las Lajas, wo Sie auch die Möglichkeiten haben, verschiedene Aktivitäten zu unternehmen, wie Tauschen, Schwimmen, Fischen, Wandern und Bootstouren.
13. Tag Las Lajas
Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie weiterhin die optionalen Aktiviitäten.
14. Tag Las Lajas – Boquete
Nach dem Frühstück verlassen Sie die Pazifikküste und fahren in die Berge von Chiriquí. Ihr heutiges Ziel ist das kleine Dorf Boquete. Aufgrund der hohen Lage von 1200 m über dem Meer hat es ein frühlingshaftes Wetter und ein mildes Klima.
15. Tag Boquete
Optionale Aktivitäten: Wanderungen, Ausflug zu einer Kaffeeplantage oder Imkerei, Canopy- und/oder Hängebrückentour, Reiten, Vogelbeobachtungstouren, Rafting oder Mountainbiking.
16. Tag Boquete – Chiriqui Grande – Bocas del Toro
Nach dem Frühstück erfolgt eine zweieinhalbstündige Fahrt über die Cordillera de Talamanca, gefolgt von einer Strecke entlang der Karibikküste, wo sich die Vegetation ständig verändert. Ihr Ziel ist Chiriqui Grande, wo Sie den Mietwagen zurückgeben. Anschliessend steigen Sie in ein Boot um, das Sie zur Insel Colón (Bocas del Toro) bringt. Bocas del Toro besteht aus einer Vielzahl malerischer Inseln, umgeben von dem klaren und fischreichen karibischen Meer. In der kleinen Stadt finden Sie gemütliche Bars, Restaurants sowie Souvenirgeschäfte und Läden. Die Atmosphäre ist entspannt und typisch karibisch.
17. Tag Bootsausflug Red Frog Beach
Heute erwartet Sie ein Bootsausflug. Auf der Fahrt durch kleinere Meeresgassen und Mangrovenwälder können Sie viele Wasservögel beobachten. Im ruhigen Gewässer der Coral Cay bieten sich tolle Möglichkeiten zum Schnorcheln. Nachmittags fahren Sie zum Red Frog Beach. Sie haben Zeit die Insel zu erkunden oder einfach nur am Strand zu entspannen.
18. Tag Bluff Beach
Im Laufe des Tages erfolgt der Transfer von Bocas del Toro zum Bluff Beach zu Ihrem Hotel am Strand.
19. Tag Bocas del Toro
Geniessen Sie den freien Tag in Bocas del Toro, um die atemberaubende Natur und die entspannte Atmosphäre der Inseln zu erkunden.
20. Tag Bocas del Toro – Panama City
Am Nachmittag erfolgt der Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Panama City und Transfer zu Ihrem Hotel.
21. Tag Panama
Transfer zum Internationalen Flughafen.
Mietwagenrundreise 21 Tag ab/bis Panama City
- Transfers und Transporte in klimatisierten Fahrzeugen sowie in Booten, gemäss Programm
- 20 Übernachtungen in Mittelklassehotels
- Täglich Frühstück
- Deutsch sprechende Reiseleitung an den Tage 2, 3 und 17
- 13 Tage Mietwagen in der Kategorie Toyota RAV 4x2 inklusive unlimitierte Kilometer, Vollkasko- und Diebstahlversicherung
- Selbstbehaltssauschlussversicherung
- Haftpflichtversicherung und Taxen
- Inlandflug Bocas del Toro–Panama City
- Ausführliche Reisedokumentation
- Ausflüge und Eintritte
- Trinkgelder für Fahrer/Reiseleiter
- Sämtliche nicht erwähnten Mahlzeiten, Getränke und persönliche Ausgaben
- Autobahngebühren in Panama City und Umgebung
- Einwegmiete Panama City–Almirante ca. USD 214.–
- Hinweis: Tag 8 und 9: In Santa Fé gibt es keine Tankstelle und auch keinen Geldautomaten.
Vor Ort kann man meist nicht mit Kreditkarte bezahlen. Tanken Sie in Santiago auf und nehmen Sie genügend Bargeld mit.
- Mindestalter des Fahrers: 23 Jahre
Preise
21 Tage / 20 Nächte ab CHF 3820.– / pro Person