Quer durch Panama ab Panama City

1 . Tag Panama City – Portobelo – Puerto Lindo (ca. 110 km) Am Morgen werden Sie von einem Fahrer vom Stadthotel zum Büro der Mietwagenfirma gebracht. Entgegennahme des Mietwagens. Anschliessend fahren Sie entlang der malerischen Küstenstrasse nach Portobelo. Portobelo’s Hafen war der Sammelpunkt der aus Peru ankommenden Schätze. Der im tropischen Urwald gelegene Ruinenkomplex umfasst eine Reihe von Festungen, Burg- und Schlossgebäuden. Besuchen Sie auch das kleine Dorf mit dem karibischen Flair. Nach der Besichtigung fahren Sie weiter bis nach Puerto Lindo.

2 . Tag Puerto Lindo Optionale Aktivitäten: Bootstour zur Isla Mamey, Isla Grande oder weiteren Inseln und Stränden, Dschungelwanderung, Schnorcheln, Tauchen oder Reiten.

3 . Tag Puerto Lindo – El Valle (ca. 170 km) Am Morgen fahren Sie nach El Valle. Auf der Strecke haben Sie die Möglichkeit, am Nationalpark Soberanía in Gamboa einen Stopp einzulegen. Hier gibt es verschiedene Wanderwege, die Sie erkunden können. Eine weitere Gelegenheit für eine Wanderung und eine tolle Aussicht bietet der Nationalpark Altos de Campana. Vom Aussichtspunkt können Sie an klaren Tagen bis zur Pazifikküste sehen. Ihr letztes Ziel ist El Valle de Antón. Das Dorf liegt 600 m über dem Meeresspiegel und ist bestens geeignet für Touren in der Natur.

4 . Tag El Valle Optionale Aktivitäten: Sonntagsmarkt, Vogelbeobachtungen, Besuch des Schmetterlingsgartens, El Valle Museum, Mozas Wasserfälle, Canopy-Tour, Reiten oder Wandern.

5 . Tag El Valle – Pedasí (ca. 240 km) Fahren Sie heute in Richtung Westen bis Divisa. Auf der Fahrt können Sie den Park El Caño besuchen. Ausserdem sehen Sie die historische Kirche von Natá de los Caballeros. Weiterfahrt in Richtung Süden entlang der Halbinsel bis nach Pedasí. Unterwegs passieren Sie verschiedene typische panamesische Dörfer. Besuchen Sie auch die Isla Iguana. Vom Juli bis Oktober ist hier Walsaison. Halten Sie Ausschau nach den gigantischen Meeressäugern!

6 . Tag Pedasí Optionale Aktivitäten: Ausflug zur Isla Iguana, Tauchen, Schnorcheln, Fischen, Reiten, Surfen, Kitesurfen oder Stand-Up-Paddle.

7 . Tag Pedasí – Santa Catalina (ca. 260 km) Heute fahren Sie nach Santa Catalina. Das kleine Dorf liegt direkt am Pazifik und ist der Ausgangspunkt für Bootsausflüge zum Isla Coiba Nationalpark. Dieser Nationalpark ist berühmt für seine farbenfrohe und vielfältige Unterwasserwelt. Erkunden Sie aber auch seine unberührten Strände. Es ist der beste Tauch- und Schnorchelspot in ganz Panama.

8 . Tag Santa Catalina Optionale Aktivitäten: Ausflug zur Isla Coiba mit Möglichkeit zum Tauchen, Schnorcheln, Surfen, Hochseefischen oder Stand- Up-Paddle.

9 . Tag Santa Catalina – Las Lajas (ca. 170 km) Fahrt durch das Landesinnere zurück zur Panamericana und weiter nach Las Lajas. Optionale Aktivitäten: Schwimmen, Tauchen, Fischen, Wandern, Bootstour oder Reiten.

10 . Tag Las Lajas – Boquete (ca. 125 km) Nach dem Frühstück verlassen Sie die Pazifikküste und fahren in die Berge von Chiriquí. Ihr heutiges Ziel ist das kleine Dorf Boquete. Aufgrund der hohen Lage von 1200 m über dem Meer hat es ein frühlingshaftes Wetter und ein mildes Klima.

11 . Tag Boquete Optionale Aktivitäten: Wanderungen, Ausflug zu einer Kaffeeplantage oder Imkerei, Canopy- und/oder Hängebrückentour, Reiten, Vogelbeobachtungstouren, Rafting oder Mountainbiking.

12 . Tag Boquete – David – Panama City (ca. 50 km) Nach dem Frühstück fahren Sie von Boquete nach David und geben da Ihren Mietwagen zurück. Inlandflug nach Panama City und Transfer zum Hotel.