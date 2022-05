Mexiko Rundreisen

Rundreisen-Highlights

Von Yucatán nach Mexiko-Stadt und Sian Ka'an

Zum Highlight auf Mexiko Reisen gehört die am besten erhaltene Maya-Stadt der Welt auf der Halbinsel Yucatán. Kunstvolle Tempel hier und in Uxmal erinnern an die einstige Hochkultur des Landes. Fachkundige Reiseleiter versorgen Sie mit interessanten Hintergrundinformationen. Natürlich sollten die Metropole Mexiko-Stadt und die jahrtausendealten Tempelruinen von Oaxaca auf keiner Rundreise fehlen. Besonderes Highlight für viele Reisende ist eine Bootstour durch das Biosphärenreservat Sian Ka'an.