Kombinierte Honduras Rundreisen
Zentralamerika in all seinen Facetten erleben
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Privatreise Märkte, Mayas und Vulkane
ab CHF 5130.– / pro Person
ab Guatemala City bis Managua
Highlights: Chichicastenango Markt, Copán Ruinen, Somoto Canyon, Granada & Vulkan Masaya
14 Tage / 13 Nächte
Zubucherreise Märkte, Mayas und Vulkane
Preis auf Anfrage
ab Guatemala City bis Managua
Highlights:
14 Tage / 13 Nächte