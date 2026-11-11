Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralamerika Reisen Gütesiegel
zentralamerikareisen
Yojoa See in Honduras

Kombinierte Honduras Rundreisen

Zentralamerika in all seinen Facetten erleben

Wenn Sie in Honduras geführte Rundreisen unternehmen möchten, bietet es sich an, einen Besuch der Nachbarländer El Salvador, Costa Rica und Nicaragua miteinzubeziehen. Auf länderübergreifenden Rundreisen erhalten Sie tiefere Einblicke in die Kulturen Zentralamerikas. Sie besuchen die Überreste bedeutender Städte der Maya. Sie besichtigen Ortschaften mit gut erhaltener Kolonialarchitektur und erleben atemberaubende Naturschönheiten wie den Vulkan Arenal. Eine fachkundige Reiseleitung sorgt dafür, dass Sie komfortabel unterwegs sind und dabei die wichtigsten Highlights kennenlernen. Unsere Zentralamerika Spezialisten kennen sich aus. Sie beraten Sie gern und helfen Ihnen dabei, Ihre individuelle Rundreise zu finden.

Unsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Privatreise Märkte, Mayas und Vulkane ab Guatemala City: Guatemala - Chichicastenango Market - Verschiedene Töpfe und Vasen
Icon map14 Tage
product
Privatreise Märkte, Mayas und Vulkane
ab CHF 5130.– / pro Person
ab Guatemala City bis Managua
Highlights: Chichicastenango Markt, Copán Ruinen, Somoto Canyon, Granada & Vulkan Masaya
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Individuell anfragen
Zubucherreise Märkte, Mayas und Vulkane ab Guatemala City: Guatemala - Lake Atitlan - Panorama mit Vulkan im Hintergrund
Icon map14 Tage
product
Zubucherreise Märkte, Mayas und Vulkane
Preis auf Anfrage
ab Guatemala City bis Managua
Highlights:
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Individuell anfragen

Badeferien in Honduras

An den herrlichen weissen Sandstränden von Honduras können Sie sich entspannen und erholen

Tropischer Strand, Honduras

Maya Kultur

Erkunden Sie die Spuren der Mayas mit unseren kombinierten Rundreisen

Maya Stadt Copan in Honduras

Tauchen in Honduras

Eine artenreiche Unterwasserwelt wartet vor der Küste von Honduras auf Sie

Taucher, Honduras

Reiseinformationen

Nützliche Informationen zu Reisezeit, Trinkgeld, Sicherheit und vielem mehr

Weißer Falkenaffe, Honduras

Das könnte Sie auch interessieren