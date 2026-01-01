Honduras Badeferien
Natürliche und naturbelassene Trauminseln
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Abwechslungsreiche Ferien in Honduras
Badeferien in Honduras – Traumstrände erwarten Sie
Die spektakuläre Unterwasserwelt vor Honduras können Sie von den Inseln des Landes aus sehr gut erkunden. Freuen Sie sich auf eine entspannte Zeit beim Schnorcheln – in einer Umgebung, die einzigartig ist und begeistert. Ein Ort, den Sie auf Honduras Reisen nicht verpassen sollten, ist der Carol-Key-Park, in dem Sie aufgrund seines Status als Schutzgebiet eine besonders grosse Artenvielfalt vorfinden.
Auch wenn Ruhe und Entspannung im Umfeld der Inseln vor Honduras' Küste im Mittelpunkt stehen, können Sie in dieser Gegend des Landes auch Zeuge von spektakulären Fütterungen von Haien werden und dieses Ereignis aus der Nähe betrachten.
Honduras Inselwelt – ein Gebiet mit vielen Highlights
Wenn Sie im Rahmen Ihrer Honduras Ferien eine abwechslungsreiche Zeit auf einer der Inseln des Landes verbringen, können Sie sich auf viele Aktivitäten freuen. So ist es zum Beispiel möglich, in dieser Region Katamaran-Touren oder Kajaktouren zu einem Korallenriff zu unternehmen. Lassen Sie sich überraschen, wie abwechslungsreich Badeferien in diesem Teil von Honduras sein können und entspannen Sie beim Kajakfahren oder geniessen Sie einfach die absolut friedliche Atmosphäre, die massgeblich dazu beiträgt, dass Sie in diesem Umfeld ein Höchstmass an Erholung finden.
Badeferien in diesem Teil von Zentralamerika sind ein traumhaftes Erlebnis in einer Region, deren Natur Sie die Sorgen des Alltags vergessen lässt. Dies unterstreicht auch ein als Botanischer Garten Carambola bekannter Park, der als einer der schönsten Orte auf den Inseln gilt.
Rundreisen durch Honduras sind ein schönes Erlebnis
Neben den wunderschönen Inseln vor der Küste von Honduras sind aber auch die Städte und Gebiete direkt an der Küste ein Traum. Vor allem die schöne Stadt La Ceiba, die für ihren Karneval bekannt ist und die Region rund um den Ort Tela mit ihren wunderbaren Stränden sind sehr beliebt, wenn es darum geht, in Honduras eine schöne Zeit zu haben.
Um Natur pur zu erleben, ist hingegen ein Besuch des Biosphärenreservats Mosquitia eine sehr gute Wahl, da Sie in der Nähe dieser Einrichtung auch Stätten der Maya-Kultur besichtigen können. Grundsätzlich sind Honduras Reisen, die unter anderem zu den vielfältigen und beeindruckenden Stätten der Mayas führen, sehr stark nachgefragt.
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