Honduras Badeferien

Badestrände, die von feinem Sand und kristallklarem Wasser geprägt werden, sind typisch für die Trauminseln vor der Küste von Honduras. Wenn Sie während Rundreisen durch Honduras so richtig ausspannen möchten, ist ein Besuch der Inseln Roatan und Utlia sehr empfehlenswert. Aber auch die noch etwas weiter draussen gelegene Insel Guanaja ist einen Besuch wert, da Sie dort an dem nahe gelegenen Korallenriff nach Herzenslust Tauchen und Schnorcheln können.

Die Inseln vor Honduras sind noch so ursprünglich und naturbelassen, dass Sie immer das Gefühl haben werden, gleich Robinson Crusoe zu begegnen, der aus dem Regenwald auf Sie zukommt.

Bereisen Sie mit Honduras ein Land, welches noch nicht von vielen Touristen besucht wurde und deswegen viele intakte Landschaften und vor allem Strände zu bieten hat. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.