Wer nach Honduras einreist, muss eine Impfbescheinigung für Gelbfieber vorweisen. Eine Impfung gegen Cholera ist ebenfalls empfehlenswert. Fisch- und Fleischgerichte sollte nur gut gekocht verzerrt werden. Wer sich auf den touristischen Wegen befindet, muss sich über seine Sicherheit in Honduras keine Sorgen oder Gedanken machen. Mit zusätzlichen Reiseinformationen hilft Ihnen Ihr Spezialist für Honduras gerne weiter.