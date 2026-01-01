Die vor den Küsten von Honduras gelegene Unterwasserwelt ist eine der faszinierendsten der gesamten Erde. Dies liegt daran, dass ein Teil des Meso-Barriereriffs der Region sich auch vor Honduras erstreckt. Von den kleinen, der Küste von Honduras vorgelagerten Inseln Islas de la Bahia sind Utlia und Roatan, welche durch eine ruhige und gemächliche Atmosphäre überzeugen, die schönsten. Die auch als Cays bekannten Inseln vor Honduras sind für ihre Fischvielfalt bekannt und eignen sich hervorragend zum Tauchen und Schnorcheln.

Wenn Sie in diesem Gebiet während Ihrer Tauchreise durch Honduras einen Zwischenstopp einlegen, können Sie sich darauf freuen, gemeinsam mit Mantas, Walhaien und Meeresschildkröten zu tauchen. Verschieben Sie Ihr Urlaub-Abenteuer nicht noch ein weiteres Mal und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten für Honduras Rundreisen.