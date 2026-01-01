Honduras Tauchen vom Spezialisten
Mit Mantas, Walhaien und Meeresschildkröten tauchen
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Nach Schiffwracks und gewaltigen Riffen tauchen
Honduras ist ein Tauchparadies für Geniesser
Ambitionierte Taucher finden vor allem auf Utlia perfekte Bedingungen für ihren Unterwassersport und sind insbesondere dann auf der Insel genau richtig, wenn es darum geht, die Artenvielfalt des Barriere-Riffs zu bestaunen. Angenehm warmes Wasser, viel Sonnenschein und herrliche Strände sorgen dafür, dass es ein unvergessliches Erlebnis ist, die Inselwelt von Honduras zu besuchen. Wenn Sie keinen Wert auf ein intensives Nachtleben legen und es Ihnen in erster Linie nur darum geht, in einer atemberaubenden Umgebung zu tauchen und zu schnorcheln, sind Sie auf Utlia genau richtig.
Zahlreiche kleine Koralleninseln machen dieses Paradies in der Nähe des eindrucksvollsten Korallenriffs der Region zu einem Gebiet, welches jeder Taucher liebt.
Naturnah, wunderschön und vielfältig – so präsentiert sich Honduras
Neben den Schätzen der Maya-Kultur, die Sie im Regenwald von Honduras besichtigen können, ist die Gegend rund um die Inselwelt von Honduras die wohl attraktivste Region des Landes. Insbesondere die Insel Roatan wird Sie begeistern, da Sie auf ihr sowohl luxuriöse Hotelanlagen als auch einfache Unterkünfte vorfinden. Egal, ob Sie sich während Ihres Aufenthaltes auf der Insel lieber in Punta Gorda oder an der West Bay aufhalten, eine Rundreise über die Insel ist aufgrund ihrer geringen Grösse kein Problem.
Roatan ist ein Paradies, welches fast noch beeindruckender als die Maya-Kultur auf dem Festland ist und durch seine intakte Natur begeistert.
Tauchen in Honduras ist immer eine gute Idee
Der Meeresgrund vor Honduras ist voll von spektakulären Naturmonumenten und ein Ort, an dem Sie die legendäre Schönheit der Karibik bestimmt nachvollziehen können. Eine der herausforderndsten Gegenden für Taucher in der Inselwelt von Honduras ist zweifellos das Gebiet rund um das Haliburton Schiffswrack. Dieses kleine, aber feine Wrack liegt sehr idyllisch und ist ein wahrer Blickfang. Aufgrund der Tücken des Wracktauchens sollten in erster Linie nur erfahrene Taucher dieses Abenteuer in Angriff nehmen.
Ein weiteres Highlight sind die gewaltigen Flanken des Riffs, die wie ein riesiges Unterwassergebirge wirken. In der Umgebung dieser Berge, deren spektakulärster Teil als Black Hills bezeichnet wird, tummeln sich sehr viele bunte Fische, die ihren Lebensraum in diesem Riff haben. Die ebenfalls vor Ort vorkommenden Haie verdeutlichen den Artenreichtum des karibischen Meeres vor Honduras und machen die Gegend beliebt.
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