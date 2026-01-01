Honduras Rundreisen vom Spezialisten
Ferien in der Wunderwelt Honduras
Ein Land voller Sehenswürdigkeiten und Naturlandschaften
Ruinenstätte und Vulkane bewundern
Honduras Reisen führen in ein Land, das gerade aus einem langen Schlaf erwacht. Sehenswerte Schätze und Ruinenstätten der Mayas liegen versteckt in den Urwäldern. Mächtige Vulkane und tosende Wasserfälle im Cerro Azul Meambar Nationalpark prägen die Landschaft. Das Labyrinth der Mangroven im Cuero y Salado Nationalpark begeistert. Erliegen Sie ausserdem dem Zauber der quirligen Hafenstadt La Ceiba!
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen