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Wasserfall Pulhapanzak in Honduras.

Honduras Rundreisen vom Spezialisten

Ferien in der Wunderwelt Honduras

Mittelamerika ist reich an Regenwäldern. Wer aber von den „Regenwäldern der Meere“ erzählt, hat die Unterwasserwelt vor den Küsten von Honduras erkundet. Besuchen Sie während Ihrer Honduras Ferien die traumhaften Bay-Inseln Utila, Roatan und Guanaja. Die Inseln grenzen an das Belize-Barrier-Riff und sorgen nicht nur mit einer typisch karibischen Atmosphäre für das richtige Urlaubsfeeling, auch die Welten unter Wasser mit Korallenriffs und einzigartiger Flora und Fauna sind atemberaubend. Auf unseren geführten Rundreisen lernen Sie auch die Kultur des Landes in der kleinen Kolonialstadt Santa Rosa de Copán kennen.

Bummeln Sie bei leichtem Wind und milden Temperaturen durch die malerischen Gassen der Stadt. Um ein Gespür für die Lebensweise zu bekommen, gehört ein Besuch in einer der alten Tabakfabriken dazu. Unsere Spezialisten geben Ihnen gerne Tipps mit auf den Weg.

Honduras Inland Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Honduras länderübergreifend Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Ein Land voller Sehenswürdigkeiten und Naturlandschaften

Ruinenstätte und Vulkane bewundern

Honduras Reisen führen in ein Land, das gerade aus einem langen Schlaf erwacht. Sehenswerte Schätze und Ruinenstätten der Mayas liegen versteckt in den Urwäldern. Mächtige Vulkane und tosende Wasserfälle im Cerro Azul Meambar Nationalpark prägen die Landschaft. Das Labyrinth der Mangroven im Cuero y Salado Nationalpark begeistert. Erliegen Sie ausserdem dem Zauber der quirligen Hafenstadt La Ceiba!

Badeferien in Honduras

An den herrlichen weissen Sandstränden von Honduras können Sie sich entspannen und erholen

Maya Kultur

Erkunden Sie die Spuren der Mayas mit unseren kombinierten Rundreisen

Tauchen in Honduras

Eine artenreiche Unterwasserwelt wartet vor der Küste von Honduras auf Sie

Reiseinformationen

Nützliche Informationen zu Reisezeit, Trinkgeld, Sicherheit und vielem mehr

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