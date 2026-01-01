Honduras Hotels vom Spezialisten
Ferien auf den Spuren Kolumbus'
Versteckte Schätze im Paradies
Die perfekten Ausgangspunkte für spannende Entdeckungsreisen
Wenn man sich den biblischen Garten Eden vorstellen sollte, kämen die enorm artenreiche und herrlich bunte Fauna und Flora Honduras' dem wohl ziemlich nahe. Aber Honduras besteht nicht nur aus Natur – von der zum Glück noch ziemlich viel intakt ist! Die Kultur der Maya hat im Dschungel ihre Spuren hinterlassen. Entdecken Sie in Honduras vom Hotel aus die historischen Zeugnisse! Erkunden Sie die archäologisch erschlossenen Maya-Stätten rund um Copán, nur wenige Meter vom Hotel entfernt. Honduras' Hotels verwöhnen Sie mit hervorragendem Service, angenehmem Komfort und ihrer Lage in unmittelbarer Nähe der Sehenswürdigkeiten.
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