Palmenblätter schaukeln sanft im Wind, bunte Papageien unterhalten sich lärmend im Garten, die warme Brise trägt den Duft des Karibischen Meeres. Honduras' Hotels sind behaglich eingerichtet, natürliche Materialien dominieren. Und Sie sind immer gleich im Garten, denn das warme Klima des Landes lässt sich nur bei offener Architektur wirklich gut geniessen. Der Strand ist nie weit von Ihrem Hotel entfernt. Das schöne Land in Zentralamerika wurde zwar bereits von Kolumbus entdeckt, unter Reisenden ist es jedoch immer noch ein Geheimtipp.

Lassen Sie sich von unseren Honduras Spezialisten Ihren Aufenthalt inklusive geführter Touren durch den Dschungel und Tauchausflügen zu den Korallenriffen zusammenstellen! Honduras hat viel zu bieten, vom weissen Strand der West Bay bis zu der Insel Roàtan.