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Utila, Honduras

Honduras Hotels vom Spezialisten

Ferien auf den Spuren Kolumbus'

Palmenblätter schaukeln sanft im Wind, bunte Papageien unterhalten sich lärmend im Garten, die warme Brise trägt den Duft des Karibischen Meeres. Honduras' Hotels sind behaglich eingerichtet, natürliche Materialien dominieren. Und Sie sind immer gleich im Garten, denn das warme Klima des Landes lässt sich nur bei offener Architektur wirklich gut geniessen. Der Strand ist nie weit von Ihrem Hotel entfernt. Das schöne Land in Zentralamerika wurde zwar bereits von Kolumbus entdeckt, unter Reisenden ist es jedoch immer noch ein Geheimtipp.

Lassen Sie sich von unseren Honduras Spezialisten Ihren Aufenthalt inklusive geführter Touren durch den Dschungel und Tauchausflügen zu den Korallenriffen zusammenstellen! Honduras hat viel zu bieten, vom weissen Strand der West Bay bis zu der Insel Roàtan.

Hotels nach Regionen

Copan

Guanaja

Pico Bonito Nationalpark Roatán

San Pedro Sula

Tela

Versteckte Schätze im Paradies

Die perfekten Ausgangspunkte für spannende Entdeckungsreisen

Wenn man sich den biblischen Garten Eden vorstellen sollte, kämen die enorm artenreiche und herrlich bunte Fauna und Flora Honduras' dem wohl ziemlich nahe. Aber Honduras besteht nicht nur aus Natur – von der zum Glück noch ziemlich viel intakt ist! Die Kultur der Maya hat im Dschungel ihre Spuren hinterlassen. Entdecken Sie in Honduras vom Hotel aus die historischen Zeugnisse! Erkunden Sie die archäologisch erschlossenen Maya-Stätten rund um Copán, nur wenige Meter vom Hotel entfernt. Honduras' Hotels verwöhnen Sie mit hervorragendem Service, angenehmem Komfort und ihrer Lage in unmittelbarer Nähe der Sehenswürdigkeiten.

Badeferien in Honduras

An den herrlichen weissen Sandstränden von Honduras können Sie sich entspannen und erholen

Maya Kultur

Erkunden Sie die Spuren der Mayas mit unseren kombinierten Rundreisen

Tauchen in Honduras

Eine artenreiche Unterwasserwelt wartet vor der Küste von Honduras auf Sie

Reiseinformationen

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