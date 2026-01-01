Maya-Kultur in Honduras erleben vom Spezialisten
Die gewaltige Handelsstadt Copán
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Kulturelle Highlights auf Ihrer Honduras Reise
Kulturstädte der Mayas, die begeistern – Honduras hat viel zu bieten
Das Herzstück von Copán ist die sogenannte Akropolis, an der die meisten Gebäude der Metropole ausgerichtet wurden. Die Akropolis war wohl auch der Ort, an dem sich die Wohnstätte der jeweiligen Herrscher befand und sich das soziale Leben abspielte. Einer der bekanntesten Herrscher der Mayas in Honduras war ein Häuptling mit dem interessanten Namen „Achtzehn Kaninchen“, der insbesondere dafür bekannt ist, dass er seine Stadt sehr extravagant gestaltete und dafür viele verschiedene Künstler und Handwerker um sich scharte.
Honduras wird geprägt von Maya-Stätten, die sehr interessant sind
Ein weiterer interessanter Ort innerhalb der Anlage ist der Ballspielplatz, der von Tempelanlagen umgeben wird und sehr imposant wirkt. Besonders beeindruckend ist auch die sogenannte Hieroglyphentreppe, die vor allem deshalb bemerkenswert ist, da es nur wenige Bauwerke aus der Maya-Kultur gibt, die so viele schriftliche Überlieferungen enthalten. Sowohl der Ballspielplatz als auch die von Hieroglyphen gesäumte Treppe waren auch Stätten, an denen den Göttern der Mayas Menschenopfer dargebracht wurden.
Auf Rundreisen durch Zentralamerika und Honduras sollten Sie diesen mystischen Ort, der mit der Zeit immer mehr Geheimnisse offenbart, unbedingt besuchen, da nur wenige Plätze so eindrucksvoll von dieser einzigartigen Kultur künden.
Eine versunkene Kultur mitten im Regenwald
Um das weitläufige Areal der einstigen Handelsstadt mitten im Dschungel vollständig zu erkunden, sollten Sie mehrere Tage einplanen. Zahlreiche Tempel und andere Gebäude vermitteln Ihnen einen lebendigen Eindruck davon, wie pulsierend und quirlig das Leben hier einst gewesen sein muss und machen diesen Ort sehr sehenswert. Wenn Sie mehr über den Hintergrund dieser einmaligen Kultur erfahren möchten, ist es eine sehr gute Idee, das in Tegucigalpa – der Hauptstadt von Honduras – beheimatete Museum der nationalen Identität zu besuchen.
Denn dieses Museum ist einer der Plätze in Zentralamerika, an dem Sie in die Vergangenheit der Region eintauchen können und dank vieler Exponate staunen werden.
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