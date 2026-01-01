Honduras Rundreisen vom Spezialisten
Eine grossartige Möglichkeit, das Land zu entdecken
Honduras hautnah
ab CHF 1620.– / pro Person
ab/bis San Pedro Sula
Highlights: Copán Ruinas, Lago de Yojoa & Pulhapanzak Wasserfall, Azul Meambar Nationalpark, Valle Cangrejal &...
8 Tage / 7 Nächte
Höhepunkte Honduras
ab CHF 2420.– / pro Person
ab/bis San Pedro Sula
Highlights: Copán Ruinas, Nationalpark Celaque, Trujillo & Karibikküste, Botanischer Garten Lancetilla
10 Tage / 9 Nächte
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