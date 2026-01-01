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Maya Stadt Copan in Honduras

Honduras Rundreisen vom Spezialisten

Eine grossartige Möglichkeit, das Land zu entdecken

Da Honduras so viele reizvolle Regionen zu bieten hat, sind geführte Rundreisen eine hervorragende Methode, um so viel wie möglich von diesem wunderschönen Land zu sehen und zu erleben. Vor allem die Maya-Stätten von Copán, in deren Bereich sich eine Treppe mit 2'200 Hieroglyphen befindet, ist eine faszinierende Sehenswürdigkeit. Aber auch die Nationalparks von Honduras, etwa Celaque, der durch seine Kiefernwälder beeindruckt, sind absolut sehenswert. Ein weiteres Highlight ist der grösste Botanische Garten Zentralamerikas. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten und informieren Sie sich über Honduras Reisen mit einer ortskundigen Reiseleitung!

Icon map8 Tage
Honduras hautnah
ab CHF 1620.– / pro Person
ab/bis San Pedro Sula
Highlights: Copán Ruinas, Lago de Yojoa & Pulhapanzak Wasserfall, Azul Meambar Nationalpark, Valle Cangrejal &...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map10 Tage
Höhepunkte Honduras
ab CHF 2420.– / pro Person
ab/bis San Pedro Sula
Highlights: Copán Ruinas, Nationalpark Celaque, Trujillo & Karibikküste, Botanischer Garten Lancetilla
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte

Badeferien in Honduras

An den herrlichen weissen Sandstränden von Honduras können Sie sich entspannen und erholen

Maya Kultur

Erkunden Sie die Spuren der Mayas mit unseren kombinierten Rundreisen

Tauchen in Honduras

Eine artenreiche Unterwasserwelt wartet vor der Küste von Honduras auf Sie

Reiseinformationen

Nützliche Informationen zu Reisezeit, Trinkgeld, Sicherheit und vielem mehr

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