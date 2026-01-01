Höhepunkte Honduras ab San Pedro Sula

1 . Tag San Pedro Sula Ankunft in San Pedro Sula, privater Transfer zum Stadthotel mit Übernachtung und Frühstück.

2 . Tag San Pedro Sula – Copan Ruinas Sie beginnen die Tour mit einer kurzen Stadtbesichtigung. Danach folgt eine 3–4 stündige Fahrt nach Copán Ruinas. Bevor wir unser Hotel in Copán Ruinas beziehen bleibt Zeit, den Macaw Mountain Vogelpark zu besuchen und einen Spaziergang im malerischen Kolonialstädtchen zu unternehmen.

3 . Tag Copan Ruinas Besuch der architektonisch und archäologisch einzigartigen Mayastätten. Auf dem Gelände befinden sich die Ruinen und ein paar hundert Meter daneben die Sepulturas. Eine der Besonderheiten von Copán ist die einzigartige Hieroglyphentreppe mit ihren mehr als 2500 Symbolen.

4 . Tag Copán Ruinas – Santa Rosa de Copán – Gracias Fahrt via Santa Rosa nach Gracias, einer ehemaligen Hauptstadt der Spanier. Strassen aus Kopfsteinpflaster und Gebäude im Kolonialstil machen den Charme dieser Stadt aus. Wir besuchen die drei Kolonialkirchen sowie die Festung San Cristobal.

5 . Tag Nationalpark Celaque Transfer in Richtung Karibikküste entlang von Ananas-, Bananen- und Palmölplantagen. Am frühen Nachmittag erreichen Sie die kleine Küstenstadt Tela. Je nach Lust und Kondition wandern wir im naheliegenden Nationalpark Celaque, wo sich auch der Cerro de Las Minas, der mit 2849 Meter höchste Berg Honduras befindet. Danach entspannen wir uns in naheliegenden Thermalquellen.

6 . Tag Gracias – Comayagua – Tegucigalpa Durch abwechslungsreiche Landschaften fahren wir in die honduranische Hauptstadt. Unterwegs besuchen wir La Esperanza und Comayagua. Bei rechtzeitiger Ankunft in Tegucigalpa unternehmen Sie einen Abstecher in die koloniale Altstadt von Tegucigalpa.

7 . Tag Tegucigalpa – Trujillo Heute durchfahren Sie den «Wilden Westen » von Honduras. Die Fahrt führt durch abgelegene, traumhaft schöne und teilweise unbewohnte Landschaften. Gegen Abend erreichen Sie die Karibische Küste bei Trujillo, wo Sie zweimal übernachten.

8 . Tag Trujillo Sie besichtigen die Festung Fortaleza de Santa Barbara und die letzte Ruhestätte des englischen Piraten William Walker. Danach unternehmen Sie eine Strandwanderung oder eine Bootsfahrt auf einer naheliegenden Lagune. Auch bietet sich Gelegenheit den naheliegenden Hausberg Capiro und Calentura zu bezwingen, wo sich bei guten Wetterbedingungen eine fantastische Weitsicht auf die Küste und das Festland von Honduras bieten.

9 . Tag Trujillo – Tela Entlang der Karibischen Küste und Ananas-, Bananen, Orangen- und Ölpalmenplantagen fahren Sie via La Ceiba in die kleine Küstenstadt Tela. Bevor Sie Ihr Hotel beziehen bleibt Zeit den Botanischen Garten Lancetilla zu besuchen.

10 . Tag Tela – San Pedro de Sula Verlängern Sie Ihren Aufenthalt in Tela mit ein paar Tage Badeferien an der Karibik oder fahren Sie mit Ihrem Reiseleiter direkt an den Flughafen in San Pedro Sula (eine gute Fahrstunde). Ende des Programms oder Anschluss von Badeferien.