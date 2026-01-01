Honduras hautnah ab San Pedro Sula

1 . Tag Ankunft in San Pedro de Sula Ankunft in San Pedro Sula, privater Transfer zum Stadthotel mit Übernachtung und Frühstück.

2 . Tag San Pedro Sula – Copan Ruinas Sie beginnen den heutigen Tag mit einer kurzen Stadtbesichtigung. Danach folgt eine 3–4 stündige Fahrt nach Copán Ruinas. Bevor wir unser Hotel in Copán Ruinas beziehen bleibt Zeit, den Macaw Mountain Vogelpark zu besuchen und einen Spaziergang im malerischen Kolonialstädtchen zu unternehmen.

3 . Tag Copan Ruinas Besuch der architektonisch und archäologisch einzigartigen Mayastätten. Auf dem Gelände befinden sich die Ruinen und ein paar hundert Meter daneben die Sepulturas. Eine der Besonderheiten von Copán ist die einzigartige Hieroglyphentreppe mit ihren mehr als 2500 Symbolen.

4 . Tag Copán Ruinas – Lago Yojoa – Azul Meambar Nationalpark Abwechslungsreiche Fahrt an den Lago de Yojoa, in dessen Nähe der Nationalpark Cerro Azul Meambar liegt. Unterwegs besuchen Sie den imposanten Wasserfall Pulhapanzak, bevor wir in das 850 Meter über Meer liegende Besuchszentrum des Nationalparks fahren. 2 Übernachtungen in der Besucherlodge des Nationalparks.

5 . Tag Azul Meambar Nationalpark Ganzer Tag zur Erkundung des Parks: Zu dessen ornithologischen Besonderheiten zählt nicht nur der Quetzal, sondern auch der grüne Tukan, verschiedene Papageien-, Truthähne und Motmots. Nasenbären,Pumas, Ozelote, und verschiedene Beutelratten stellen nur einen kleinen Auszug aus der Fülle der Säugetiere dar. Ganz zu Schweigen von den ungezählten wirbellosen Tieren und den Orchideen.

6 . Tag Azul Meambar NP – La Ceiba – Valle Cangrejal Auf der Fahrt nach La Ceiba besuchen Sie den grössten botanischen Garten Mesoaméricas, den Jardín Botánico Lancetilla. Einst von der Tela Railroad Company gegründet, stellt der Garten eines der Erbstücke aus Zeiten der «Bananenrepublik» dar. Tropische Pflanzen aus aller Welt sind auf dem weitläufigen Gelände zu bewundern. Die Orchideensammlung und der Bambuswald sind nur zwei Beispiele der Attraktionen. Ihr Reiseleiter fährt Sie abschliessend in ein Hotel im Valle Cangrejal und verabschiedet sich.

7 . Tag Valle Cangrejal Entdecken Sie auf eigene Faust die abwechslungsreiche Umgebung oder buchen Sie im Hotel einen Halb- oder Ganztagesausflug. Es bieten sich Exkursio-nen wie zum Beispiel eine «white water rafting» oder eine geführte Wanderung im naheliegenden Nationalpark an.

8 . Tag Valle Cangrejal – San Pedro de Sula Rechtzeitig werden Sie im Hotel abgeholt und fahren entweder direkt an die Fährstation in La Ceiba oder an den Flughafen in San Pedro Sula. Die reine Fahrzeit an den Flughafen beträgt bei normalen Strassenverhältnissen 3–4 Stunden, an die Fährstation eine halbe Stunde.