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Roatan, Honduras

Roatán Hotels: unsere Auswahl

Hier fühlen sich Taucher wohl

Die wunderschöne Insel Roatán vor der Küste von Honduras lässt Sie eine unvergessliche Zeit in einer herrlichen Umgebung verbringen. Insbesondere Taucher kommen auf Roatán auf ihre Kosten, da die Insel in der Nähe eines der grössten Riffgebiete der Erde liegt. Besonders die Orte West End und West Bay bieten Ihnen viele ansprechende Restaurants und Resorts. Aber auch Camp Bay mit seinem riesigen Naturstrand und Punta Gorda mit einer Menge Freizeitangeboten sind verlockend. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um Roatán schon bald selbst zu erkunden!

Mayan Princess Beach & Dive ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Roatan
Das Resort der Luxusklasse liegt direkt am weissen Sandstrand von West Bay. Tauchen und Schnorcheln zählen zu den...
Anthony's Key ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Roatan
Schönes Resort inmitten tropischer Landschaft im Tauchparadies von Roatán.
Paradise BeachHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Roatan
Das Paradise Beach liegt inmitten eines wunderschönen tropischen Gartens direkt am weissen Sandstrand von West Bay...

Badeferien in Honduras

An den herrlichen weissen Sandstränden von Honduras können Sie sich entspannen und erholen

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