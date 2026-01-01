Die wunderschöne Insel Roatán vor der Küste von Honduras lässt Sie eine unvergessliche Zeit in einer herrlichen Umgebung verbringen. Insbesondere Taucher kommen auf Roatán auf ihre Kosten, da die Insel in der Nähe eines der grössten Riffgebiete der Erde liegt. Besonders die Orte West End und West Bay bieten Ihnen viele ansprechende Restaurants und Resorts. Aber auch Camp Bay mit seinem riesigen Naturstrand und Punta Gorda mit einer Menge Freizeitangeboten sind verlockend. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um Roatán schon bald selbst zu erkunden!