Roatán Hotels: unsere Auswahl
Hier fühlen sich Taucher wohl
Mayan Princess Beach & Dive Resort
Preis auf Anfrage
Roatan
Das Resort der Luxusklasse liegt direkt am weissen Sandstrand von West Bay. Tauchen und Schnorcheln zählen zu den...
Anthony's Key Resort
Preis auf Anfrage
Roatan
Schönes Resort inmitten tropischer Landschaft im Tauchparadies von Roatán.
Paradise Beach
Preis auf Anfrage
Roatan
Das Paradise Beach liegt inmitten eines wunderschönen tropischen Gartens direkt am weissen Sandstrand von West Bay...
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen