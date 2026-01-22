Höhepunkte Belize ab Belize City

1 . Tag Belize City Ankunft am Internationalen Flughafen in Belize City. Empfang durch Reiseleitung und Transfer zum familiären Hotel Villa Boscardi am Stadtrand von Belize City.

2 . Tag Lamanai Nach einem tropischen Frühstück fahren wir zur Bootsanlegestelle in Tower Hill. Weiterfahrt im Flussboot auf dem New River durch ein Naturschutzgebiet zur lang gestreckten Lagune von Lamanai. Begehung der mitten im Regenwald erbauten Maya-Stadt. Der Name Lamanai bedeutet in der Maya-Sprache so viel wie untergetauchtes Krokodil. Mit einer Besiedelungsdauer von ca. 3000 Jahren gehört sie zu den am längsten kontinuierlich besiedelten Mayastädten. Rückfahrt nach Belize City und kurzer Bummel durch das Stadtzentrum.

3 . Tag Cave Tubing und Xunatunich Heute laden wir Sie zu einem besonderen Abenteuer ein: Zuerst wandern wir für gut eine Stunde durch tropischen Regenwald bis zu einem Höhleneingang. In einem LKW Schlauch sitzend gleiten wir auf einem ruhig fliessenden Bach durch verschiedene Höhlensysteme und bewundern im Schein der Kopflampen diese faszinierende Unterwelt. Weiterfahrt nach San Ignacio. Besichtigung von Xunantunich, was in der Maya Sprache die Maid vom Felsen oder die steinerne Frau bedeutet. Eine der Bauten ist 130 Meter hoch, was sie zu einer der höchsten Bauten von Belize macht. Weiterfahrt nach San Ignacio.

4 . Tag Tikal Heute steht der kulturhistorische Höhepunkt auf dem Programm: die Besichtigung der weltberühmten Maya-Stätte Tikal inmitten des Dschungels von Guatemala. Das einstige Stadtgebiet soll eine Fläche von ca. 125 qkm umfasst haben, allein auf dem heutigen Ausgrabungsgebiet von 16 qkm finden sich über 3000 Strukturen. Führung durch die interessantesten Teile der Anlage. Rückkehr nach San Ignacio

5 . Tag Caracol und Rio Frio Cave Die Maya Stätten von Caracol befinden sich tief in den Maya Mountains eine rund 2–3 stündige Fahrt von San Ignacio. Der Name Caracol bedeutet auf Spanisch «Schnecke», der ursprüngliche Maya-Name war jedoch «Oxhuitza». Caracol, die grösste archäologische Stätte von Belize, thront imposant auf einem Plateau vor den Maya-Mountains. Der himmlische Palast, wie die berühmte Caana-Pyramide mit ihren 41 Metern Höhe genannt wird, bietet jedem Besucher fantastische Fotomotive. Auf der Rückfahrt begehen Sie eine Tropfsteinhöhle und können ein erfrischendes Bad in den Rio On Pools nehmen.

6 . Tag South Water Caye Fahrt auf dem idyllischen Hummingbird Highway zum Garifuna Ort Hopkins am Karibischen Meer. Hier geht es mit dem Boot zur traumhaften Bounty Insel South Water Caye. Es locken feine Sandstrände und Kokospalmen zum Relaxen und Schwimmen. Bei einem Schnorchelabenteuer können Sie die exotische Unterwasserwelt am zweitlängsten Barrier Riff geniessen. Nachmittags fahren wir in den südlichsten Teil von Belize zum Toledo District, wo wir in einer gemütlichen Dschungel in San Antonio übernachten.

7 . Tag Labaantun und Cacao Trail Heute besuchen wir die Maya-Stätte Lubaantun, die grösste Zeremonienstätte der Mayas im Süden von Belize und sehr bekannt für seinen ungewöhnlichen Konstruktionsstil. Anschliessend fahren wir auf dem Cacao Trail in das Maya-Kernland und besuchen Eladio Pop, einen Kakaobauern in seiner Plantage. Hier gewinnen wir wertvolle Eindrücke vom Leben der Maya-Familien und erfahren auch den hohen Stellenwert des Cacao.

8 . Tag Blue Hole Nationalpark und Belize Zoo Besuch des Blue Hole National Park, eine mitten im Dschungel gelegene tiefblaue Cenote, wo wir ein erfrischendes Bad nehmen. Weiter zum beliebten Belize Zoo. Er hatte ursprünglich den Zweck, eingefangenen Wildtieren nach Abschluss einer Serie von Dokumentarfilmen ein Refugium zu bieten. In den Folgejahren erkannte man die Notwendigkeit, der einheimischen Bevölkerung die Tierwelt ihres Landes näherzubringen. Bis heute beherbergt der Belize Zoo nur dort einheimische, rund 125 verschiedene, Tierarten. Rückfahrt nach Belize City.