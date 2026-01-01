Auf den Spuren der Maya und Jaguare ab Belize City

1 . Tag Belize City – San Ignacio Heute folgt die Fahrt zum Brüllaffen-Reservat Baboon Sanctuary, welches als das beliebteste und erfolgreichste Naturschutzprojekt des Landes gilt. Im intakten Dschungelgebiet leben über 2500 Brüllaffen. Hier können Sie die putzigen schwarzen Kerle aus nächster Nähe beobachten. Weiterfahrt in Richtung San Ignacio. Unterwegs lohnt sich ein Stopp im berühmten Belize Zoo. Hier können Sie mit dem Nationaltier Belizes, dem Tapir, Bekanntschaft machen. Bis heute beherbergt der Belize Zoo nur dort einheimische Tierarten.

2 . Tag Tikal Fahrt in den Nationalpark von Tikal, welcher sich inmitten des tropischen Regenwaldes befindet. Dieses archäologische Juwel zählt zu den wichtigsten und beeindruckendsten Maya-Stätten, ehemalige Wohnstätte für ca. 50 000 Maya. Auf dem heutigen Ausgrabungsgebiet finden sich über 3000 Strukturen! Nach einer individuellen Führung durch die interessantesten Teile der Anlage, wie Nord- und Zentralakropolis, Zentralplatz, Tempel IV und Mundo Perdido kehren Sie zurück nach San Ignacio.

3 . Tag Caracol oder Xunantunich Besuchen Sie heute Caracol eine der Maya Stätten der Region. Der Name Caracol bedeutet auf Spanisch "Schnecke", der ursprüngliche Maya-Name war jedoch "Oxhuitza". Das grösste Bauwerk in Caracol ist der Himmelspalast "La Caana" eine 43 Meter hohe Pyramide. Entdeckt wurde die Stätte 1938 von Rosa Mai (Mahagoni-Holzfäller) Caracol wurde bereits 1200 v. Chr. besiedelt, hatte ihren Höhepunkt aber in der Klassischen Periode 485 bis 889 mit einer geschätzten Einwohnerzahl von mehr als 115.000 Menschen.

4 . Tag San Ignacio – Bocawina Fahrt auf dem idyllischen Hummingbird Highway zum gewaltigen Höhlensystem von St. Hermanns Cave. Begehen Sie die Unterwelt der Mayas und entdecken Sie uralte Stalagmiten und Stalaktiten, riesige Kavernen welche wie Kathedralen erscheinen. Nehmen Sie ein erfrischendes Bad im Blue Hole National Park, einer dunkelblaue Cenote inmitten dichten Dschungelwaldes. Weiterfahrt zum Mayflower Bocawina National Park in Ihre Lodge.

5 . Tag Mayflower Bocawina National Park Der Mayflower Bocawina National Park wurde 2001 gegründet und bietet eine grosse Artenvielfalt an Flora und Fauna. Im Park gibt es gut ausgeschriebene Wanderwege zu mitten im Dschungel gelegenen Wasserfällen und Maya-Tempeln. Entdecken Sie exotische Tropenblumen und Vögel. Die Lodge bietet geführte Ausflüge auf Englisch an. Zudem kann man auf abenteuerlichen Seilrutschen durch den Dschungelwald fliegen: Adrenalin pur!

6 . Tag Bocawina – Punta Gorda Heute fahren Sie weiter nach Toledo, dem südlichsten Distrikt in Belize. In Toledo befinden sich die beeindruckenden historischen Maya-Ruinen von Lubaantun, Nim Li Punit und Uxbenka. Bevor Sie die gemütliche Lodge erreichen, empfehlen wir Ihnen den Besuch der faszinierenden Ausgrabungsstätte von Nim Li Punit, welche malerisch entlang eines Bergrückens zu Füssen der majestätischen Maya Mountains liegt.

7 . Tag Toledo Besuchen Sie die Maya-Stätte Lubaantun, wo der bekannte Kristallschädel gefunden wurde und machen Sie einen Abstecher nach San Antonio, einem typischen Maya-Dorf. In Blue Creek lohnt es sich, eine kurze Wanderung durch die überwältigende Fauna und Flora, zu einer Höhle zu machen. Geniessen Sie ein erfrischendes Bad in einem der Rock Pools.

8 . Tag Punta Gorda – Belize City Heute fahren Sie zum Garifuna Ort Dangriga. Garifuna sind eine Volksgruppe mit über 100 000 Angehörigen in Zentralamerika. Sie ging aus einer Verschmelzung von Sklaven westafrikanischer Herkunft mit Kariben hervor, die ab dem 17. Jahrhundert auf der Karibikinsel St. Vincent stattfand. Weiterfahrt nach Belize City.