Costa Rica Rundreisen

Geniessen Sie auf unseren Costa Rica Reisen ganz entspannt eine traumhafte Karibikküste im Osten, mächtige Vulkane im Landesinneren bis hin zum tiefen Bergregenwald. Ein fachkundiger Reiseführer macht Sie mit Land und Leuten vertraut, zeigt Ihnen die Sehenswürdigkeiten des Landes und versorgt Sie mit wertvollen Hintergrundinformationen. Die Rundreise erleben Sie in komfortablen Minibussen oder in 4x4 Jeeps und Sie übernachten jeweils in ausgesuchten Hotels. Grandiose Vulkane in einer imposanten Berglandschaft, dichte Nebelwälder und eine artenreiche Fauna erwarten Sie. Die gute Infrastruktur des Landes ermöglicht entspannte Ferien in Costa Rica, die kaum einen Wunsch unerfüllt lassen. Vertrauen Sie Ihre Reisewünsche unseren erfahrenen Spezialisten an!