Tropische Regenwälder, die bis an den Strand heranreichen, machen Puerto Viejo zu einem Ort, an dem Sie herrlich entspannen können. Durch eine stetige Brandung fühlen sich in diesem Teil von Costa Rica unter anderem Surfer zuhause. Aber auch Backpacker zieht es nach Puerto Viejo, da die beiden in der Nähe gelegenen Nationalparks viele Möglichkeiten für unvergleichliche Naturbeobachtungen bieten. Dank einer von Gastfreundschaft und Lockerheit geprägten Atmosphäre werden Sie sich in Puerto Viejo schnell wohlfühlen. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um Puerto Viejo hautnah zu erleben.