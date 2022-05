Arenal Nationalpark Reisen

Der Arenal Nationalpark ist bekannt für sein beeindruckendes Tiefland, an dessen nördlichem Verlauf der gleichnamige Vulkan mit über 1.600 Metern imposant in die Höhe ragt. Die absolute Hauptattraktion im Naturpark zeigte sich zuletzt im Jahr 2010 aktiv. Besucher sind fasziniert von den vielen Hotspots und lieben es, auf den gut angelegten Pfaden zu Füssen des Vulkans, bis an die erkalteten Lavaströme zu wandern. Ein wahres Paradies für Outdoor-Aktivitäten, das Angeln oder ein Bad im kristallklaren Bergwasser. Für einen unvergesslichen Aufenthalt erwarten Sie traumhafte Resorts in wundervoller Lage. Unsere Spezialisten beraten Sie gern!