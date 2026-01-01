Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralamerika Reisen Gütesiegel
zentralamerikareisen
Strand, Belize

Belize Rundreisen vom Spezialisten

Ferien in einem Paradies voller Gegensätze

Belize ist ein kontrastreiches Land, welches in erster Linie mit seiner einzigartigen und wunderschönen Natur begeistert und überzeugt. Ein Besuch im Brüllaffen-Reservat ist bei jedem Aufenthalt zu empfehlen. Wer einen Einblick in das Leben der Maya-Familien erhalten möchte, ist in Belize ebenfalls bestens aufgehoben. Für die notwendige Erfrischung sorgt ein Bad im Blue Creek. Im Rahmen unserer Rundreisen ist auch ein Stopp im Tikal Nationalpark vorgesehen. Von unseren exklusiven Belize Rundreisen werden Sie den Daheimgebliebenen garantiert noch lange berichten. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach allen verfügbaren Angeboten.

Icon map8 Tage
Auf den Spuren der Maya und Jaguare
ab CHF 3840.– / pro Person
ab/bis Belize City
Highlights: Tikal, Caracol, Blue Hole Nationalpark & St. Hermanns Cave, Lubaantun & Nim Li Punit
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Höhepunkte Belize
ab CHF 2100.– / pro Person
ab/bis Belize City
Highlights: Lamanai Maya-Stätte, Cave Tubing & Xunantunich, Tikal (Guatemala), Caracol & Rio Frio Cave
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Badeferien in Belize

Verbringen auch Sie erholsame Ferien an den Traumstränden von Belize

Flitterwochen in Belize

Im Ferienparadies Belize einige romantische Tage oder Wochen verbringen

Unterwasserwelt in Belize

Hier finden Sie einzigartige Angebote für Tauchreisen zu den bekanntesten Spots

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles über die beste Reisezeit, Feiertage, Ferien mit Kindern und vieles mehr

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren