Belize Rundreisen vom Spezialisten
Ferien in einem Paradies voller Gegensätze
Auf den Spuren der Maya und Jaguare
ab CHF 3840.– / pro Person
ab/bis Belize City
Highlights: Tikal, Caracol, Blue Hole Nationalpark & St. Hermanns Cave, Lubaantun & Nim Li Punit
8 Tage / 7 Nächte
Höhepunkte Belize
ab CHF 2100.– / pro Person
ab/bis Belize City
Highlights: Lamanai Maya-Stätte, Cave Tubing & Xunantunich, Tikal (Guatemala), Caracol & Rio Frio Cave
8 Tage / 7 Nächte
Unterwasserwelt in Belize
Hier finden Sie einzigartige Angebote für Tauchreisen zu den bekanntesten Spots
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