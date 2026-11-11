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Xunantunich, Belize

Belize Rundreisen

Exklusive länderübergreifende Rundreisen

Belize ist ein Ferienort, der voller Überraschungen steckt. Aufgrund der Nähe zu Mexiko und Guatemala empfiehlt sich eine Rundreise, denn die beiden Nachbarländer sind auf alle Fälle einen Besuch wert. Die Rundreise beginnt in der Regel in der mexikanischen Hauptstadt und Sie werden weitaus mehr als nur die Sehenswürdigkeiten der Millionenmetropole entdecken. Das Land ist für seine traumhaften Sandstrände und für seine wunderschönen Lagunen bekannt. Im Anschluss geht es weiter in das nächste Nachbarland Belizes! Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne für die Planung Ihrer Rundreise zur Verfügung.

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