Belize Hotels

Exklusive Resorts in der Karibik

Eine Vielfalt an Möglichkeiten

Belize Reisen bringen Sie natürlich auch in den Regenwald! Erkunden Sie diese einzigartige und aufregende Naturlandschaft mit einem erfahrenen Guide an Ihrer Seite. Im Anschluss können Sie sich im Karibischen Meer die gewünschte Abkühlung holen. In diesen Ferien ist für jeden etwas dabei! Empfehlenswert ist auch ein Aufenthalt in der Region rund um Placencia, wo Sie die wohl schönsten Sandstrände von Belize vorfinden. Wassersportler kommen bei diesen Ferien ebenfalls nicht zu kurz – in und rund um Belize warten über 70 Tauchgebiete auf Sie.