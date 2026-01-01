Beschreibung

Lage In der Innenstadt von Baton Rouge in einem historischen Gebäude gelegen. Louisiana’s Old State Capitol und die Old Governor’s Mansion sind nur einen Block entfernt. Zum Mississippi River sind es nur etwa 200 Meter.

Angebot Das Hotel durchzieht ein elegantes, künstlerisches Dékor mit vielen kreativen Details. Zur Ausstattung zählen ein Restaurant, ein Fitnessraum sowie ein Lebensmittelgeschäft.