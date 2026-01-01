WATERMARK Baton Rouge
Baton Rouge
Beschreibung
Lage
In der Innenstadt von Baton Rouge in einem historischen Gebäude gelegen. Louisiana’s Old State Capitol und die Old Governor’s Mansion sind nur einen Block entfernt. Zum Mississippi River sind es nur etwa 200 Meter.
Angebot
Das Hotel durchzieht ein elegantes, künstlerisches Dékor mit vielen kreativen Details. Zur Ausstattung zählen ein Restaurant, ein Fitnessraum sowie ein Lebensmittelgeschäft.
Zimmer
Die 144 stilvollen Zimmer haben ein angenehmes Ambiente und verfügen über Mini-Kühlschrank, eine gemütliche Sitzecke sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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