Hotel Mazarin
New Orleans
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt zentral im French Quarter und verbindet Tradition mit modernen Annehmlichkeiten. Die Bourbon Street ist nur einen Block entfernt.
Angebot
Zum Hotel zählen eine elegante Lobby mit Antiquitäten und Kunst sowie ein gemütlicher Innenhof. Eine Bar und eine Weinbar bieten eine umfangreiche Getränkeauswahl. Des Weiteren verfügt das Hotel über einen Fitnessraum.
Zimmer
Die 102 Gästezimmer sind traditionell eingerichtet und bieten eine gemütliche Bleibe für Ihren Aufenthalt in New Orleans. WLAN ist gratis verfügbar.
Preis auf Anfrage
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