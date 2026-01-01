Beschreibung

Lage Das Hotel liegt zentral im French Quarter und verbindet Tradition mit modernen Annehmlichkeiten. Die Bourbon Street ist nur einen Block entfernt.

Angebot Zum Hotel zählen eine elegante Lobby mit Antiquitäten und Kunst sowie ein gemütlicher Innenhof. Eine Bar und eine Weinbar bieten eine umfangreiche Getränkeauswahl. Des Weiteren verfügt das Hotel über einen Fitnessraum.