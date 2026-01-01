Virgin Hotels New Orleans
New Orleans
Beschreibung
Lage
Im lebhaften Warehouse District gelegen, ist das Hotel von gutem Essen und guter Musik umgeben. Zur Bourbon Street und ins French Quarter sind es etwa 10 Gehminuten.
Angebot
Modernes Hotel mit frischem Ambiente und kreativem Design. Den Gästen stehen ein Restaurant, eine Bibliothek mit Café, eine Dachterrasse mit Aussenpool und Bar sowie ein Fitnesscenter zur Verfügung.
Zimmer
Die 238 Zimmer verwöhnen mit vielen Komforteinrichtungen. Dazu zählen eine gemütliche Sitzecke sowie Yoga-Matten. Darüber hinaus verfügen sie über Minibar und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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