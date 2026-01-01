Beschreibung

Lage Im lebhaften Warehouse District gelegen, ist das Hotel von gutem Essen und guter Musik umgeben. Zur Bourbon Street und ins French Quarter sind es etwa 10 Gehminuten.

Angebot Modernes Hotel mit frischem Ambiente und kreativem Design. Den Gästen stehen ein Restaurant, eine Bibliothek mit Café, eine Dachterrasse mit Aussenpool und Bar sowie ein Fitnesscenter zur Verfügung.