Die historische Unterkunft aus dem Jahr 1796 befindet sich bei St. Francisville, zwischen Natchez (ca. 95 km) und Baton Rouge (ca. 52 km).

21 Zimmer sind im Haupthaus oder in Cottages untergebracht. Während die Zimmer im Haupthaus mit vielen Antiquitäten eingerichtet sind und keine TVs haben, variert der Stil und die Ausstattung der Cottages. Eine Tour über die Plantage ist inbegriffen.