The Myrtles Plantation
Baton Rouge
Beschreibung
Lage
Die historische Unterkunft aus dem Jahr 1796 befindet sich bei St. Francisville, zwischen Natchez (ca. 95 km) und Baton Rouge (ca. 52 km).
Angebot
Eine schöne Gartenanlage mit Teich, ein Restaurant, ein Coffeeshop sowie ein Souvenirshop.
Zimmer
21 Zimmer sind im Haupthaus oder in Cottages untergebracht. Während die Zimmer im Haupthaus mit vielen Antiquitäten eingerichtet sind und keine TVs haben, variert der Stil und die Ausstattung der Cottages. Eine Tour über die Plantage ist inbegriffen.
Preis auf Anfrage
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