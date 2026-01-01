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The Myrtles Plantation

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Baton Rouge

Auf der wunderschönen Plantage können Sie hervorragend in alte Zeiten eintauchen und den Geist der bewegten Geschichte wieder aufleben lassen.

Beschreibung

Lage
Die historische Unterkunft aus dem Jahr 1796 befindet sich bei St. Francisville, zwischen Natchez (ca. 95 km) und Baton Rouge (ca. 52 km).
Angebot
Eine schöne Gartenanlage mit Teich, ein Restaurant, ein Coffeeshop sowie ein Souvenirshop.
Zimmer
21 Zimmer sind im Haupthaus oder in Cottages untergebracht. Während die Zimmer im Haupthaus mit vielen Antiquitäten eingerichtet sind und keine TVs haben, variert der Stil und die Ausstattung der Cottages. Eine Tour über die Plantage ist inbegriffen.
Preis auf Anfrage

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