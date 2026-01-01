Bienville House
New Orleans
Beschreibung
Lage
Im French Quarter von New Orleans. Nur wenige Schritte vom House of Blues entfernt und in Gehdistanz zur weltbekannten Bourbon Street.
Angebot
Dieses Hotel bietet ein Restaurant und eine Bar. Im kleinen Innenhof befindet sich zudem ein beheizter Salzwasser Pool.
Zimmer
Die 83 Zimmer verfügen über Flachbild- TV, Radiowecker, i-Pod-Anschlussstation, Bügeleisen, Kaffeekocher, Föhn und Safe.
Unsere Meinung
Ein sehr charmantes Hotel im typischen Stil des New Orleans French Quarters.
Preis auf Anfrage
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