Beschreibung

Lage Im French Quarter von New Orleans. Nur wenige Schritte vom House of Blues entfernt und in Gehdistanz zur weltbekannten Bourbon Street.

Angebot Dieses Hotel bietet ein Restaurant und eine Bar. Im kleinen Innenhof befindet sich zudem ein beheizter Salzwasser Pool.

Zimmer Die 83 Zimmer verfügen über Flachbild- TV, Radiowecker, i-Pod-Anschlussstation, Bügeleisen, Kaffeekocher, Föhn und Safe.