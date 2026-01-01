Southern Hotel
New Orleans
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt im Zentrum des hübschen Südstaaten Städtchens Convington unweit des Pontchartrain-Sees. Nach Baton Rouge sind es ca. 110 km und nach New Orleans etwa 66 km.
Angebot
Zu den Einrichtungen zählen ein gutes Restaurant, eine Bar, ein kleiner Pool in der Gartenanlage und ein Fitnesscenter. Eine gemütliche, kunstvoll gestaltete Sitzecke lädt zum Verweilen ein.
Zimmer
42 hübsch eingerichtete Zimmer bieten Bademäntel und gratis WLAN. Zudem stehen 5 Suiten im angrenzenden Garden House zur Verfügung.
Preis auf Anfrage
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