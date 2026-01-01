Beschreibung

Lage Das Hotel liegt im Zentrum des hübschen Südstaaten Städtchens Convington unweit des Pontchartrain-Sees. Nach Baton Rouge sind es ca. 110 km und nach New Orleans etwa 66 km.

Angebot Zu den Einrichtungen zählen ein gutes Restaurant, eine Bar, ein kleiner Pool in der Gartenanlage und ein Fitnesscenter. Eine gemütliche, kunstvoll gestaltete Sitzecke lädt zum Verweilen ein.