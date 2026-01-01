Place d'Armes Hotel
New Orleans
Beschreibung
Lage
Hinter den Fassaden eines restaurierten Gebäudes aus dem 18. und 19. Jahrhundert befindet sich das Hotel im Herzen des French Quarters und in unmittelbarer Nähe zur Bourbon Street.
Angebot
Das Boutique-Hotel verfügt über einen hübschen, begrünten Innenhof mit Springbrunnen, wo Sie nach Ihrer Erkundungstour wunderbar entspannen können. Zudem gibt es einen kleinen Aussenpool.
Zimmer
Die 94 stilvollen Zimmer spiegeln das Flair der Stadt wider. Sie sind mit Mini- Kühlschrank, Kaffeekocher und gratis WLAN ausgestattet. Die Kategorien unterscheiden sich je nach Aussicht des Zimmers.
Preis auf Anfrage
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