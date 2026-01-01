Beschreibung

Lage Hinter den Fassaden eines restaurierten Gebäudes aus dem 18. und 19. Jahrhundert befindet sich das Hotel im Herzen des French Quarters und in unmittelbarer Nähe zur Bourbon Street.

Angebot Das Boutique-Hotel verfügt über einen hübschen, begrünten Innenhof mit Springbrunnen, wo Sie nach Ihrer Erkundungstour wunderbar entspannen können. Zudem gibt es einen kleinen Aussenpool.