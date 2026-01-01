The Standard High Line New York
New York - Manhattan
Beschreibung
Lage
Am Hudson River überbrückt das 8-stöckige Gebäude die High Line im Herzen von Manhattan's Meatpacking District, welches für sein gutes Nachtleben bekannt ist.
Angebot
Neben einem Fitnesscenter und diversen Meetingräumen bietet dieses einmalige Hotel auch ein Restaurant (The Standard Grill) sowie einen echten Outdoor - Biergarten.
Zimmer
Die 338 Zimmer beeindrucken vor allem durch ihre grossen Fenster, die vom Boden bis zur Decke reichen. Sie verfügen über TV, Telefon sowie eine Anschlussstation für den iPod.
Preis auf Anfrage
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