Beschreibung

Lage Am Hudson River überbrückt das 8-stöckige Gebäude die High Line im Herzen von Manhattan's Meatpacking District, welches für sein gutes Nachtleben bekannt ist.

Angebot Neben einem Fitnesscenter und diversen Meetingräumen bietet dieses einmalige Hotel auch ein Restaurant (The Standard Grill) sowie einen echten Outdoor - Biergarten.