Beschreibung

Lage Das Boutiquehotel liegt unweit des Hudson Rivers, des Manhattan Cruise Terminals sowie des Intrepid Sea, Air & Space Museums. Die nächste U-Bahnstation befindet sich 3 Blocks entfernt. Zum Times Square sind es ca. 15 Gehminuten.

Angebot Zum Angebot gehören ein Restaurant, eine Cocktail-Lounge auf der Dachterrasse mit herrlichem Blick auf die Skyline, ein Fitnessraum sowie ein Fahrradverleih.