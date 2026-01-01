Ink 48 - a Kimpton Hotel
New York - Manhattan
Beschreibung
Lage
Das Boutiquehotel liegt unweit des Hudson Rivers, des Manhattan Cruise Terminals sowie des Intrepid Sea, Air & Space Museums. Die nächste U-Bahnstation befindet sich 3 Blocks entfernt. Zum Times Square sind es ca. 15 Gehminuten.
Angebot
Zum Angebot gehören ein Restaurant, eine Cocktail-Lounge auf der Dachterrasse mit herrlichem Blick auf die Skyline, ein Fitnessraum sowie ein Fahrradverleih.
Zimmer
Die 222 Zimmer sind hell, modern im Loft-Stil gestaltet und bieten eine Minibar und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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