Beschreibung

Lage Das moderne Hotel liegt ca. 10 Gehminuten südlich des Times Square und 2 Blocks vom Madison Square Garden und Macy’s entfernt. Mehrere U-Bahnstationen in der Umgebung.

Angebot Den Gästen stehen ein Restaurant, eine gemütliche Rooftop-Lounge, eine Bar, ein Coffeeshop, eine Lobby-Lounge und ein Fitnessraum zur Verfügung.