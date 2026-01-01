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Moxy NYC Times Square

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New York City

Das Hotel bietet sich sehr für jüngere Gäste und einen Aufenthalt mit Freunden an.

Beschreibung

Lage
Das moderne Hotel liegt ca. 10 Gehminuten südlich des Times Square und 2 Blocks vom Madison Square Garden und Macy’s entfernt. Mehrere U-Bahnstationen in der Umgebung.
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant, eine gemütliche Rooftop-Lounge, eine Bar, ein Coffeeshop, eine Lobby-Lounge und ein Fitnessraum zur Verfügung.
Zimmer
Die 612 kompakten Zimmer sind gemütlich und modern mit gratis WLAN eingerichtet. Es werden auch Zimmer mit 2 Etagenbetten für max. 4 Personen angeboten.
Preis auf Anfrage

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