Moxy NYC Times Square
New York City
Beschreibung
Lage
Das moderne Hotel liegt ca. 10 Gehminuten südlich des Times Square und 2 Blocks vom Madison Square Garden und Macy’s entfernt. Mehrere U-Bahnstationen in der Umgebung.
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant, eine gemütliche Rooftop-Lounge, eine Bar, ein Coffeeshop, eine Lobby-Lounge und ein Fitnessraum zur Verfügung.
Zimmer
Die 612 kompakten Zimmer sind gemütlich und modern mit gratis WLAN eingerichtet. Es werden auch Zimmer mit 2 Etagenbetten für max. 4 Personen angeboten.
Preis auf Anfrage
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