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Hyatt Centric Times Square

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New York - Manhattan

Schönes Hotel der gehobenen Mitteklasse an bester Lage.

Beschreibung

Lage
Die Unterkunft liegt nur wenige Schritte vom Times Square und Broadway mit seinen Geschäften, Restaurants und Theatern entfernt.
Angebot
Das Hotel verfügt über eine Cocktailbar mit Lounge und Aussenterrasse mit eindrücklicher Aussicht, eine Snackbar und einen Fitnessraum.
Zimmer
Die 487 Zimmer im zeitgenössischen Stil sind mit Holzböden, raumhohen Fenstern, Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Bademänteln sowie gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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