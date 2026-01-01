The Guest House Historic Mansion
Natchez
Beschreibung
Lage
Das hübsche Guest House im Antebellum-Stil ist in einem historischen Gebäude in der Innenstadt von Natchez untergebracht. Zahlreiche Restaurants, Bars, Attraktionen sowie der Mississippi River befinden sich in Gehdistanz.
Angebot
Die geschichtsträchtige Unterkunft verfügt über ein Restaurant, welches die typische Küche der Region serviert, eine Bar und einen gemütlichen Innenhof sowie Veranden.
Zimmer
16 individuell mit Antiquitäten eingerichtete Zimmer im Haupthaus mit Privatbad und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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