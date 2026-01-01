Beschreibung

Lage Dieses elegante, historische Hotel ist eingebettet in eine traumhafte Gartenanlage und befindet sich 5 Fahrminuten vom Stadtzentrum von Natchez und 20 Gehminuten vom Mississippi River entfernt.

Angebot Das Hotel verfügt über das erstklassige Restaurant «1818». Dieses bietet Ihnen ein authentisches, kulinarisches Highlight mit typischen Mahlzeiten aus der Vorkriegszeit. Reservationen sollten frühzeitig vorgenommen werden. Historische Führungen durch das Anwesen, eine hübsche Gartenanlage sowie Angel- und Bocciaausrüstung sind ebenfalls inbegriffen.