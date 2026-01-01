Dunleith Historic Inn
Natchez
Beschreibung
Lage
Das imposante Herrenhaus befindet sich unweit der Innenstadt von Natchez und des Mississippi Rivers.
Angebot
Das Restaurant ist in den ehemaligen Stallungen untergebracht und bietet hochwertige Küche in einem tollen Ambiente. Des Weiteren gehören eine Bar, ein Aussenpool und ein Innenhof mit Springbrunnen zur Unterkunft.
Zimmer
Die 22 traditionell eingerichteten Zimmer verteilen sich auf 3 verschiedene Gebäude. Kaffeekocher, Bademäntel und WLAN sind vorhanden.
Preis auf Anfrage
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