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Dunleith Historic Inn

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Natchez

Die Unterkunft ist eine gute Wahl für Reisende, die das Ambiente eines traditionellen Herrenhauses erleben möchten, aber gleichzeitig die Annehmlichkeiten einer Ortschaft schätzen.

Beschreibung

Lage
Das imposante Herrenhaus befindet sich unweit der Innenstadt von Natchez und des Mississippi Rivers.
Angebot
Das Restaurant ist in den ehemaligen Stallungen untergebracht und bietet hochwertige Küche in einem tollen Ambiente. Des Weiteren gehören eine Bar, ein Aussenpool und ein Innenhof mit Springbrunnen zur Unterkunft.
Zimmer
Die 22 traditionell eingerichteten Zimmer verteilen sich auf 3 verschiedene Gebäude. Kaffeekocher, Bademäntel und WLAN sind vorhanden.
Preis auf Anfrage

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