Magic Village Yards
Orlando
Beschreibung
Lage
Die Anlage liegt in Kissimmee, westlich von Orlando. Die Themenparks von Walt Disney World erreichen Sie in ca. 15 Minuten und die Universal Studio Parks in ca. 35 Minuten mit dem Auto.
Angebot
Die Anlage bietet ein Restaurant, einen Aussenpool, ein Jacuzzi und einen Fitnessraum.
Zimmer
Die Unterkünfte in Reihenhäuschen verfügen über 3 oder 4 Schlafzimmer und sind auf 2 oder 3 Stockwerke verteilt. Zur Einrichtung gehören eine grosse, offene Küche, ein Wohnbereich und eine Terrasse, teilweise auch ein zusätzlicher Balkon. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage
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