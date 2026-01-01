Beschreibung

Lage Das Themenhotel von Universal befindet sich ca. 10 Autominuten vom Universal CityWalk und vom Parkeingang entfernt. Mehrere Verpflegungs- und Einkaufsmöglichkeiten sind einfach zu erreichen.

Angebot Ein Food Court, ein Coffeeshop, ein Aussenpool mit Pool-Bar, ein Fitnesscenter, ein Spa, sowie ein kostenloser Shuttle- Service zu den Universal Parks gehören zur Ausstattung.