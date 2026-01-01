Universal's Endless Summer Resort Surfside Inn
Orlando
Beschreibung
Lage
Das Themenhotel von Universal befindet sich ca. 10 Autominuten vom Universal CityWalk und vom Parkeingang entfernt. Mehrere Verpflegungs- und Einkaufsmöglichkeiten sind einfach zu erreichen.
Angebot
Ein Food Court, ein Coffeeshop, ein Aussenpool mit Pool-Bar, ein Fitnesscenter, ein Spa, sowie ein kostenloser Shuttle- Service zu den Universal Parks gehören zur Ausstattung.
Zimmer
Die 750 Zimmer und Suiten sind in frischen Farben gehalten und verfügen über Holzböden, Mini-Kühlschrank, Mikrowelle und gratis WLAN. Die Suiten haben ein zweites Schlafzimmer und einem Essbereich (nicht vom Schlafbereich getrennt).
Preis auf Anfrage
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