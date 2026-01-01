Universal's Cabana Bay Beach Resort
Orlando
Beschreibung
Lage
Bei den Universal Studios gelegen, (Shuttle und Wassertaxi inklusive), Wet'n Wild Waterpark ca. 2,4 km, Aquatica ca. 8 km und SeaWorld ca. 9 km (Shuttle in beide Parks inklusive).
Angebot
2 Pools, Wasserrutsche, Lazy River, Sandstrand und Poolbar, Bowlingbahn, Spielezimmer (Game Room), Fitnesscenter, Souvenirshop, Food Court, 2 Restaurants, Lounge/Lobbybar, Coffeeshop.
Zimmer
1800 Zimmer und Suiten auf 7 Etagen, im Stil der 50er und 60er Jahre, ausgestattet mit TV, Kaffemaschine, kleiner Esstisch, Bügeleisen, Safe und kostenlosem WLAN.
Preis auf Anfrage
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