Grand Bohemian Hotel
Orlando
Beschreibung
Lage
Das Boutiquehotel liegt in der Innenstadt von Orlando, ca. 25 Fahrminuten vom Flughafen, 20 Minuten von den Universal Studios und Walt Disney World entfernt. Mehrere Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind zu Fuss erreichbar.
Angebot
Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, eine elegante Cocktail-Lounge, ein Coffeeshop, ein beheizbarer Aussenpool, ein Fitnessraum sowie ein Spa.
Zimmer
Die 247 Zimmer sind kunstvoll eingerichtet und verfügen über Kaffee-/Teekocher, Minibar, Bademäntel und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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