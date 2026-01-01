Beschreibung

Lage Das Boutiquehotel liegt in der Innenstadt von Orlando, ca. 25 Fahrminuten vom Flughafen, 20 Minuten von den Universal Studios und Walt Disney World entfernt. Mehrere Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind zu Fuss erreichbar.

Angebot Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, eine elegante Cocktail-Lounge, ein Coffeeshop, ein beheizbarer Aussenpool, ein Fitnessraum sowie ein Spa.