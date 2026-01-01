Beschreibung

Lage Das Resort befindet sich wenige Fahrminuten von SeaWorld entfernt. Zu den Universal Studios sind es gut 15 Minuten und zu den Walt Disney World Parks ca. 20 Minuten mit dem Auto.

Angebot In der weitläufigen Anlage stehen den Gästen ein Restaurant, eine Bar, ein kleiner Laden, ein Aussenpool, ein Jacuzzi, ein Fitnessraum, Spa-Anwendungen, Tennisplätze, eine Wäscherei sowie ein Fahrradverleih zur Verfügung.