Marriott’s Cypress Harbour Villas
Orlando
Beschreibung
Lage
Das Resort befindet sich wenige Fahrminuten von SeaWorld entfernt. Zu den Universal Studios sind es gut 15 Minuten und zu den Walt Disney World Parks ca. 20 Minuten mit dem Auto.
Angebot
In der weitläufigen Anlage stehen den Gästen ein Restaurant, eine Bar, ein kleiner Laden, ein Aussenpool, ein Jacuzzi, ein Fitnessraum, Spa-Anwendungen, Tennisplätze, eine Wäscherei sowie ein Fahrradverleih zur Verfügung.
Zimmer
Die 510 Suiten bestehen aus 2 Schlafzimmern, einem Wohnbereich mit Essecke und Sitzecke mit Sofabett, Küche und Balkon. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage
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