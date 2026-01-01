Beschreibung

Lage Das 2021 eröffnete Luxus-Resort liegt neben den Walt Disney World Swan und Dolphin Hotels. Der Epcot Themenpark ist zu Fuss oder per Boot erreichbar. Downtown Disney erreicht man in ca. 10 Fahrminuten.

Angebot Das Hotel verfügt über 4 Restaurants und Bars, eine Snackbar, ein Aussenpool sowie einen Fitnessraum. Die Infrastrukturen der Hotels Walt Disney World Swan & Dolphin sowie der kostenlose Shuttle-Service zu den einzelnen Walt Disney World Parks können mitbenutzt werden.