Beschreibung

Lage Das historische Hotel liegt in einem ehemaligen Herrenhaus im Capitol Hill-Quartier. Das Denver State Capitol und Denver Art Museum erreichen Sie in etwa 10-15 Gehminuten.

Angebot Das eindrückliche Gebäude vereint historischen Charme mit modernen Annehmlichkeiten. Zu den Einrichtungen zählen ein gepflegter Garten, Innenhof, Lounge mit historischem Charakter, Bar, Brettspiele