Patterson Historic Inn
Denver
Beschreibung
Lage
Das historische Hotel liegt in einem ehemaligen Herrenhaus im Capitol Hill-Quartier. Das Denver State Capitol und Denver Art Museum erreichen Sie in etwa 10-15 Gehminuten.
Angebot
Das eindrückliche Gebäude vereint historischen Charme mit modernen Annehmlichkeiten. Zu den Einrichtungen zählen ein gepflegter Garten, Innenhof, Lounge mit historischem Charakter, Bar, Brettspiele
Zimmer
Die Unterkunft bietet 9 individuell gestaltete, grosszügige Zimmer, die ein bestimmtes geschichtliches Thema widerspiegeln. Mit vielen kleinen Details versehen, finden Gäste hier eine stilvolle und komfortable Bleibe. Ipod- Dockingstation und WLAN sind vorhanden.
Preis auf Anfrage
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