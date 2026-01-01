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Patterson Historic Inn

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Denver

Sehr besonderes, kleines Hotel mit Charakter und liebevoller Einrichtung. Eine sehr gelungene Mischung aus Tradition und Moderne.

Beschreibung

Lage
Das historische Hotel liegt in einem ehemaligen Herrenhaus im Capitol Hill-Quartier. Das Denver State Capitol und Denver Art Museum erreichen Sie in etwa 10-15 Gehminuten.
Angebot
Das eindrückliche Gebäude vereint historischen Charme mit modernen Annehmlichkeiten. Zu den Einrichtungen zählen ein gepflegter Garten, Innenhof, Lounge mit historischem Charakter, Bar, Brettspiele
Zimmer
Die Unterkunft bietet 9 individuell gestaltete, grosszügige Zimmer, die ein bestimmtes geschichtliches Thema widerspiegeln. Mit vielen kleinen Details versehen, finden Gäste hier eine stilvolle und komfortable Bleibe. Ipod- Dockingstation und WLAN sind vorhanden.
Preis auf Anfrage

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