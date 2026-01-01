Four Seasons Hotel
Denver
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich im Herzen von Denver, nur wenige Gehminuten von Sehenswürdigkeiten wie dem Buell Theatre entfernt.
Angebot
Restaurant mit Bar, Aussenpool, Wellnessbereich, Fitness- und Businesscenter, diverse Konferenz- und Tagungsräume, Limousinenservice.
Zimmer
Die 239 modern eingerichteten Zimmer bieten TV, DVD-Player, iPod-Dockingstation, WLAN, Designer-Toilettenartikel, Haartrockner.
Unsere Meinung
Luxushotel mit allen Annehmlichkeiten an bester Lage.
ab CHF 460.– / pro Person
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